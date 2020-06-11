Головна Новини
11 червня • оновлено в 23:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Огляди

Презентація ігор Sony PlayStation 5: онлайн-трансляція

2.1т
Читати матеріал російською

Корпорація Sony презентує свої ігри для PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming, які з'являться під час виходу самої консолі.

Захід почався о 23:00 за київським часом і триватиме близько години.

Sony PlayStation 5 презентує нові ігри: онлайн-трансляція мега-події

Відомо точно, що компанія представить колекцію трейлерів новітніх ігор для PS5. Разом із самою консоллю вийдуть 13 ігор, ще 25 заплановані на початок 2021 року. Серед них: Assassin's Creed Valhalla (2020), FIFA 21 (2020), Godfall (2020), Rainbow Six Siege (2020), Battlefield 6 (2021), Dragon Age 4, Dying Light 2, The Elder Scrolls 6, The Sims 5 , Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Watch Dogs Legion.

Також очікується, що покажуть і саму ігрову консоль PS5.

OBOZREVATEL стежить за презентацією і веде онлайн-трансляцію:

23:24 – Square Enix анонсувала гру Project Athia.

23:20 – Представлено нову частину Ratchet&Clank.

Sony PlayStation 5 презентує нові ігри: онлайн-трансляція мега-події

23:14 – Анонсовано гру Gran Turismo 7.

Sony PlayStation 5 презентує нові ігри: онлайн-трансляція мега-події

23:09 – Представлений трейлер гри Spider Man Miles Morales.

Sony PlayStation 5 презентує нові ігри: онлайн-трансляція мега-події

23:04 – Компанія поки показує трейлери своїх деяких ігор, сама презентація ще не почалася.

Трансляції російською мовою:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Юрій Сергієнко
Теги
PlayStation Sony
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Технології Огляди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,5 млн осіб, загинули – більше 421 тисяч.

  • Мати з Каліфорнії закликала не надягати маски на маленьких дітей. Вона озвучила смертельні ризики.

  • Ляшко назвав причину нового антирекорду України по COVID-19.

  • У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися коронавірусом.

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги