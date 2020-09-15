Презентація Apple 2020: компанія представляє нові гаджети. Онлайн-трансляція

У вівторок, 15 вересня, проходить презентація нової продукції Apple.

Очікується, що компанія покаже смарт-годинник Apple Watch SE і Apple Watch Series 6 та планшети iPad Air 4 і iPad 8.

Найголовніша інтрига – чи будуть представлені нові iPhone 12, оскільки через пандемію коронавируса Apple була змушена відкласти презентацію своїх нових смартфонів.

OBOZREVATEL веде текстову трансляцію події (щоб дивитися трансляцію, доскрольте до кінця сторінки):

20:46 – Представник компанії розповів про можливості iPadOS 14, в якій iPad навчився розбирати написаний Pencil текст.

20:43 – Компанія представляє нові iPad 8-го покоління з чіпом A12 Bionic, які, як запевняють вони, будуть швидшими, ніж найпопулярніші Windows-комп'ютери і Android-планшети.

20:40 – Компанія представила новий Apple One - єдину підписку на всі сервіси Apple: iCloud, Apple TV+, Apple Music, Arcade, News+ і Fitness+. Коштувати вона буде від 15 доларів на місяць на людину або від 20 доларів для сім'ї.

Підписка запуститься цієї осені, перші 30 днів будуть безкоштовними.

20:38 – Ціна Fitness+ складе 9,99 долара на місяць або 79,99 долара на рік. Запуск запланований до кінця року. При цьому при покупці Apple Watch дадуть три місяці безкоштовного користування.

20:31 – Компанія представляє перший фітнес-сервіс для Apple Watch – Fitness+.

20:30 – У коробці з Apple Watch більше не буде USB-зарядки.

20:29 – Замовити нові Apple Watch можна буде вже сьогодні, продажі почнуться вже в п'ятницю, 18 вересня.

20:27 – Series 6 коштуватиме 399 доларів. Вартість Series 3 залишиться 199 доларів. SE – 279 доларів.

20:21 – Apple показала безліч різних циферблатів: з тахіметром, натхненний годинниками гонщиків, з намальованими обличчями або мемодзі.

20:15 – Показано, як виглядатимуть нові годинники Apple Watch Series 6.

20:12 – Новий годинники будуть доступні в синьому, золотому, сіро-чорному і червоному кольорах.

20:09 – Головний операційний директор Apple Джефф Вільямс розповідає про нові функції в WatchOS 7. Серед них – автоматичний таймер миття рук.

20:07 – Зараз показують людей, яким годинники врятували життя.

20:03 – Гендиректор компанії Тім Кук відразу ж почав розповідати про Apple Watch.

20:00 – Трансляція вже почалася.

19:55 – Інсайдер під псевдонімом Komiya на своїй сторінці в Twitter опублікував інформацію про вартість новинок від Apple. За даними джерела, ціна iPhone 12 варіюватиметься від 700 до 1400 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, iPhone 11 став найпопулярнішим смартфоном у 2020 році. Було продано 37,7 млн гаджетів.

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