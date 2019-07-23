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Представлений найпотужніший смартфон у світі: як він виглядає. Фото і відео

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Компанія Asus випустила найпродуктивніший телефон у світі — ігровий смартфон ROG Phone II.

Про це повідомила Lenta.ru із посиланням на The Verge. Так, смартфон має 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів із підтримкою частоти відновлення 120 герц і часом відгуку в одну мілісекунду (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На корпусі також розташовані додаткові кнопки AirTriggers, які працюють як курки на геймпадах, роз'єм для навушників і чотири мікрофони.

ROG Phone II

ROG Phone II

The Verge/Republic of Gamers

ROG Phone II оснастили процесором Snapdragon 855 Plus, 12 гігабайтами оперативної і 512 Гб вбудованої пам'яті. Смартфон отримав акумулятор на шість тисяч міліампер-годин: цього достатньо для семи годин безперервної гри в PUBG Mobile.

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Для нього представили систему охолодження AeroActive Cooler II із кулером, яку можна закріпити на задній кришці, а також геймпад і док-станцію з додатковою батареєю.

У вівторок, 23 липня, на презентації китайської компанії Tencent назвуть дату початку продажів і вартість ROG Phone II. Існують версії, що продавати смартфон почнуть у вересні за ціною від 899 доларів.

ROG Phone II

ROG Phone II

The Verge/Republic of Gamers

ROG Phone II

ROG Phone II

The Verge/Republic of Gamers

ROG Phone II

ROG Phone II

The Verge/Republic of Gamers

ROG Phone II

ROG Phone II

The Verge/Republic of Gamers

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайський смартфон OnePlus 6T посів перше місце в рейтингу мобільних телефонів із найкращими характеристиками.

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Теги
Asus мобільний телефон
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