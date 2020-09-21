Перший мобільний телефон вийшов 37 років тому і важив 800 грамів. Фото

Рівно 37 років тому, 21 вересня 1983 року, телефон компанії Motorola отримав сертифікацію Федеральної комісії зв'язку США та офіційно став першим у світі мобільним телефоном.

Пристрій мав назву Motorola DynaTAC 8000X, а його вага становила 800 грамів. Це була трубка розмірів 22,5 × 12,5 × 3,75 см без урахування антени.

Так, модель надійшла до продажу 1984 року. Споживачі були настільки вражені тим, що отримали можливість завжди залишатися на зв'язку, що в чергу на придбання DynaTAC 8000X записувалися тисячі людей, незважаючи на дорожнечу новинки – ціна пристрою становила 3 тисячі 995 доларів.

Перший мобільний телефон називався Motorola DynaTAC 8000X Фото: Wikipedia

Акумулятор DynaTAC 8000X давав змогу спілкуватися 35 хвилин, однак заряджати його доводилося понад 10 годин.

Світлодіодний дисплей першого мобільника був червоного кольору і міг відображати тільки номер для виклику. Клавіатура складалася з 12 клавіш (10 цифрових кнопок і дві для здійснення виклику і його припинення), а також 9 спеціальних клавіш: Rcl (Recall – повтор виклику), Clr (Clear – скидання), Snd (Send – відправити), Sto (Store – клавіша "запам'ятати"), Fcn (Function – функції), End (End – закінчити), Pwr (Power – вмк. живлення), Lock (Lock – блокування), Vol (Volume – гучність).

Перший мобільний телефон створив винахідник із Motorola Мартін Купер Фото: Wikipedia

Саме цей телефон ще 3 квітня 1973 року взяв до рук його винахідник, співробітник Motorola Мартін Купер і зробив із нього перший дзвінок – конкуренту з AT&T Джоелю Енгелю.

Завершивши розмову і провівши пресконференцію, інженери та розробники усвідомили, що зробили велику революцію в світі комунікацій.

"Це був справжній тріумф. На той момент ми використовували в машинах 14-кілограмові телефони. Їх здатність вмістити все необхідне в 1 кг була великим проривом", – згадував роки потому глава відділу системних розробок AT&T Bell Laboratories Річард Френкель.

Перший мобільний телефон важив 800 грамів Фото: turbosquid.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, який вигляд мав перший iPhone: історичні фото.