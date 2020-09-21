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Перший мобільний телефон вийшов 37 років тому і важив 800 грамів. Фото

Анна Паскевич
Анна Паскевич
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6,4 т.
Перший мобільний телефон винайшов співробітник Motorola Мартін Купер. Джерело: Фото: 24sata.hr / usatoday.com

Рівно 37 років тому, 21 вересня 1983 року, телефон компанії Motorola отримав сертифікацію Федеральної комісії зв'язку США та офіційно став першим у світі мобільним телефоном.

Пристрій мав назву Motorola DynaTAC 8000X, а його вага становила 800 грамів. Це була трубка розмірів 22,5 × 12,5 × 3,75 см без урахування антени.

Так, модель надійшла до продажу 1984 року. Споживачі були настільки вражені тим, що отримали можливість завжди залишатися на зв'язку, що в чергу на придбання DynaTAC 8000X записувалися тисячі людей, незважаючи на дорожнечу новинки – ціна пристрою становила 3 тисячі 995 доларів.

Перший мобільний телефон називався Motorola DynaTAC 8000X

Акумулятор DynaTAC 8000X давав змогу спілкуватися 35 хвилин, однак заряджати його доводилося понад 10 годин.

Світлодіодний дисплей першого мобільника був червоного кольору і міг відображати тільки номер для виклику. Клавіатура складалася з 12 клавіш (10 цифрових кнопок і дві для здійснення виклику і його припинення), а також 9 спеціальних клавіш: Rcl (Recall – повтор виклику), Clr (Clear – скидання), Snd (Send – відправити), Sto (Store – клавіша "запам'ятати"), Fcn (Function – функції), End (End – закінчити), Pwr (Power – вмк. живлення), Lock (Lock – блокування), Vol (Volume – гучність).

Перший мобільний телефон створив винахідник із Motorola Мартін Купер

Саме цей телефон ще 3 квітня 1973 року взяв до рук його винахідник, співробітник Motorola Мартін Купер і зробив із нього перший дзвінок – конкуренту з AT&T Джоелю Енгелю.

Завершивши розмову і провівши пресконференцію, інженери та розробники усвідомили, що зробили велику революцію в світі комунікацій.

"Це був справжній тріумф. На той момент ми використовували в машинах 14-кілограмові телефони. Їх здатність вмістити все необхідне в 1 кг була великим проривом", – згадував роки потому глава відділу системних розробок AT&T Bell Laboratories Річард Френкель.

Перший мобільний телефон важив 800 грамів

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