Перший iPod Apple вийшов 19 років тому: як він виглядав. Фото

Компанія Apple представила свій перший iPod рівно 19 років тому, 23 жовтня 2001 року. Вважається, що саме цей девайс назавжди змінив світ цифрової музики.

Слоган, який для плеєра придумав Стів Джобс, звучав як 1,000 songs in your pocket ( "Тисяча пісень у вашій кишені"). Коштував гаджет 399 доларів.

Об'єм диска першого iPod становив п'ять гігабайтів. Він мав габарити 100×62×18 мм і за розмірами міг зрівнятися з двома компакт-касетами, складеними одна на одну.

Вага плеєра становила 184 грами. Плеєр міг відтворювати музику протягом 12 годин, а фірмове колесо управління ще не було сенсорним. Воно з'явилося в iPod другого покоління.

У четвертому iPod з'явився кольоровий екран, а п'ятий навчився відтворювати відео.

У вересні 2014 року, після релізу нових смартфонів iPhone 6 і iPhone 6 Plus компанія Apple припинила продаж iPod Classic.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядав перший CD-плеєр, що вийшов в продаж 38 років тому.