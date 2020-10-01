Перший CD-плеєр надійшов у продаж 38 років тому: як він виглядав

1 жовтня в світі відзначається день CD-плеєра. Так, саме цього дня 1982 року до продажу надійшов перший CD-плеєр, вироблений компанією Sony.

OBOZREVATEL пропонує згадати історію популярності винаходу.

Так, першим у світі CD-програвачем став Sony CDP-101. Він надійшов у продаж 1 жовтня 1982 року в Японії за ціною 168 тисяч ієн (близько 730 доларів США).

Продаж в інших країнах світу було відкладено у зв'язку з тим, що партнер Sony з розробки компакт-дисків Philips не зміг укластися в заплановану дату запуску.

Таким чином у всьому світі продаж системи було запущено в березні 1983 року. Новинку очікував комерційний успіх – компакт-диски та їхні програвачі стали надзвичайно популярними, незважаючи на високу вартість.

У 1983-1984 роках лише в США було продано понад 400 тисяч CD-плеєрів. Успіх компакт-диска пояснюють спільною роботою Philips і Sony, які об'єдналися для створення сумісного обладнання. Ось як виглядали перші CD-плеєри:

Sony CDP-101 став першим надійшли в продаж CD-плеєром Wikipedia

CD-плеєр Philips CD100 був випущений в листопаді 1982 року Wikipedia

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