Новинки Apple 2020: що показали на презентації. Фото, відео

Компанія Apple на своїй традиційній презентації, що відбулася 15 вересня, представила смарт-годинник Watch Series 6 та планшети iPad нового покоління.

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Apple Watch Series 6

Apple Watch нового покоління зберегли той самий дизайн, що й у Series 4 і Series 5, проте з внутрішніми вдосконаленнями і новими функціями. Серед них – датчик пульсоксиметра, який здатний за 15 секунд виміряти рівень кисню в крові. Також гаджет отримав новий швидкий чіп S6, який дозволяє працювати з новими датчиками продуктивніше і швидше; вбудований чіп Apple U1, який реалізує технологію ультраширокополосного зв'язку (Ultra Wideband, UWB).

Крім того, годинник своїх рідних (наприклад, дитини або літнього родича) тепер можна підключити до смартфону, навіть якщо в них немає iPhone.

Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 3 Фото: Apple

Apple Watch SE

Більш доступним варіантом стали Apple Watch SE, які відрізняються відсутністю просунутих функцій вимірювання рівня кисню в крові. В них використовується чіп S5, який вдвічі швидший, ніж у Series 3. У моделі збережено багато фірмових функцій Series 3, в тому числі виявлення падіння, компас і висотомір, відстеження сну.

Ціна на Apple Watch Series 6 складе 399 доларів, Apple Watch SE – 279 доларів. Попередня модель – Apple Watch Series 3 – подешевшала до 199 доларів. Годинники будуть доступні в синьому, золотому, сіро-чорному і червоному кольорах. Передзамовлення на годинник вже доступне, проте продажі стартують в п'ятницю, 18 вересня.

Apple Watch SE стоять 279 доларів Фото: Apple

iPad 8

На презентації 15 вересня Apple також показала свої нові планшети з інноваційним процесором – iPad 8 та iPad Air 4. У компанії підкреслили, що обидва пристрої радикально відрізняються один від одного.

Так, iPad 8 продовжив лінійку бюджетних планшетів з діагоналлю, як і в минулих моделях, – 10,2. Він отримав процесор A12 Bionic, який на 40% швидший від попереднього покоління, Retina екран, а також підтримує Apple Pencil 1-го покоління.

У компанії відзначили, що iPad – це не приліжковий пристрій, а робочий інструмент, щоб вести конспекти, малювати, працювати або грати.

iPad 8 продовжив лінійку бюджетних планшетів з діагоналлю 10,2 Фото: Apple

iPad Air 4

В iPad Air 4 вбудували інноваційний 5-нанометровий процесор A14 Bionic (який буде й в iPhone 12), завдяки чому пристрій став на 30-40% швидше за своїх попередників. Діагональ його становить 10,9. Замість Face ID тут використовується TouchID, вбудований в кнопку включення.

Новий Air зможе також зчитувати рух рук у повітрі за допомогою спеціального датчика. У планшеті встановлено універсальний роз'єм USB-С, як і на iPad серії Pro; стереодинаміки.

Користувачі планшета зможуть редагувати 4К відео і працювати з фотошопом, у нього також нова фронтальна камера на 7 мегапікселів і тильна на 12 мегапікселів.

Ціна на бюджетний iPad складе від 329 доларів в США, на iPad Air – від 599 доларів.

Інші новинки Apple

Компанія також представила операційну систему для гаджетів iOS 14 та єдину підписку Apple One, яка включає всі сервіси: Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, iCloud та інші. Що стосується нового iPhone, вихід смартфонів відкладено через пандемію.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Apple готує до випуску дешеву версію iPhone 12: названо ціну.