Новий iPhone SE: експерти порівняли смартфон з іншими моделями від Apple

Експерти порівняли специфікації нового iPhone SE 2020 року випуску зі старою моделлю, а також iPhone 11, iPhone XR і iPhone 8.

Як передає CNET, новий смартфон від компанії Apple позиціонується як бюджетне рішення від 399 доларів (близько 11 тисяч гривень).

Новий iPhone SE зберіг багато функцій колишньої моделі, такі як фізична кнопка "додому" і компактний розмір. При цьому новий смартфон отримав розмір екрану в 4,7 дюйма, що більше колишніх 4 дюймів, але він все одно компактніше інших телефонів Apple.

iPhone SE

Всередині нового iPhone SE стоїть процесор Apple A13 Bionic, який ставлять на модель iPhone 11. Оригінальний iPhone SE, випущений в 2016 році працював під управлінням процесора A9. Такий же чіп стояв на моделі iPhone 6S.

Далі наводимо вам повну характеристику порівняння iPhone SE 2020 року з іншими смартфонами Apple:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня аомпанія Apple представила нову версію телефону iPhone SE.

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