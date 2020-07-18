Названо найбільш схильні до перегріву смартфони

Смартфони бренду Realme визнали найбільш схильними до перегріву. За постійної роботи ці апарати здатні нагрітися до більш ніж 33 градусів.

Такий результат показало дослідження, під час якого було протестовано смартфони тільки азіатських брендів. Про це повідомляє MyDrivers із посиланням на бенчмарк Master Lu.

Зазначимо, що в загальному рейтингу найвища температура була зафіксована у Nokia 9 PureView – його корпус нагрівся до 43,05 градуса. Але "найгарячішими" все ж назвали девайси Realme, середня температура яких становила приблизно 33,18 градуса.

Смартфони Realme найбільш схильні до перегріву (news.mydrivers.com)

Водночас "найхолоднішими" смартфонами є апарати від компанії Vivo. В них середня температура корпусу, а також компонентів пристроїв становить 30,56 градуса. Другу третю позицію щодо нагрівання посіли ґаджети Samsung і OPPO з показниками середньої температури за постійної роботи – 31,08 і 31,15 градуса відповідно.

Результати тестування китайських смартфонів (news.mydrivers.com)

Крім цього, бенчмарк склав зведений рейтинг усіх смартфонів, які брали участь у дослідженні. Так, найменшу температуру зберіг Vivo U3x – під час активної роботи його корпус нагрівся лише до 27,96 градуса. Також у топ списку менш схильних до перегріву апаратів потрапили Samsung Galaxy M30s, Xiaomi Redmi 8 і Redmi 8A, Vivo Y3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у літню спеку не варто тримати смартфон під прямими сонячними променями, адже через перегрів він може вимкнутися чи навіть вийти з ладу. Експерти стверджують, що пристроєм можна нормально користуватися в температурному діапазоні від 0 до +35 градусів.