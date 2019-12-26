Названий кращий смартфон 2019 року: які характеристики

iPhone XR став найбільш продаваним смартфоном в році, що минає. Він зайняв 3% ринку.

Про це свідчать дані Counterpoint Research, пише znak.com.

iphones.ru Названий кращий смартфон 2019 року

У топ-10 найбільш продаваних смартфонів в третьому кварталі увійшли два iPhone, три недорогих моделі Samsung і суміш китайських брендів:

iPhone XR (3%)

Samsung Galaxy A10 (2,6%)

Samsung Galaxy A50 (1,9%)

Орро А9 (1,6%)

iPhone 11 (1,6%)

Oppo A5s (1,5%)

Samsung Galaxy A20 (1,4%)

Орро А5 (1,3%)

Xiaomi Redmi A7 (1,2%)

Huawei P30 (1,1%)

Компанія Samsung припинила випуск своєї серії J і вивела серію A на більш низькі цінові рівні, відзначає видання. У серії було більш високе сприйняття, ніж у серії J. Нові пристрої йшли з конкуруючими технічними характеристиками і конструктивними особливостями, доступною ціною.

A-серія також отримала деяку частку від HONOR. Проте в топ-10 не було флагманів від Samsung.

Сингл Xiaomi увійшов в десятку кращих завдяки Індії, йдеться в дослідженні. Також індійські покупці забезпечили місце в топі Redmi 7A від Xiaomi (більше половини від загального обсягу продажів).

Раніше OBOZREVATEL писав, що смартфони iPhone 5 загрожують перетворитися в даремні "цеглини". На них стане недоступним використання магазину App Store і сервісу iCloud, не можна буде переглядати веб-сторінки і повідомлення електронної пошти.

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