Найдивніші літаки в історії авіації: як могли літати "дерев'яний гусак" і "ванна"

Середина і друга половина минулого століття багато в чому стали знаковими для авіації – саме тоді з'явилися одні з найбільш просунутих моделей літальних апаратів. Водночас у процесі конструкторського пошуку іноді створювалися дуже дивні апарати, адже, побачивши їх уперше, складно навіть повірити, що такі машини не тільки вміють літати, але й узагалі існують.

Більшість таких "експериментів" залишилися лише у вигляді концептів і тестових моделей, але кілька божевільних ідей авіаконструкторів, незважаючи на абсурдність, знайшли своє реальне втілення. OBOZREVATEL пропонує добірку найбільш дивних літаків – від безкрилих до надувних, які коли-небудь піднімалися в повітря.

McDonnell XF-85 Goblin

1. McDonnell XF-85 Goblin

Американський реактивний літак, розроблений у 1948 році, замислювався як новітній винищувач супроводу. "Ґоблін" міг розігнатися на форсажі до 1043 км/год. Головною особливістю цього літального апарату було те, що він міг кріпитися на спеціальний каркас під фюзеляж бомбардувальника Convair B-36. Конструктори припускали, що в разі загрози перехоплення винищувачі відстібатимуться від літака-носія й захищатимуть його. Усього було зібрано два примірники такого літака. Головною ж проблемою в реалізації проєкту стало те, що бомбардувальники створювали навколо себе занадто сильну зону турбулентності, яка не давала змоги здійснювати нормальний запуск "ґоблінів".

Goodyear Inflatoplane

2. Goodyear Inflatoplane

Це перший у світі надувний літак, який ще 1955 року спробували створити в США. Розробники думали, що гумові планери в майбутньому будуть використовуватися для рятувальних операцій, переважно – військового спрямування. Однак під час перших же випробувань через технічну несправність апарату трапилася катастрофа, унаслідок якої загинув льотчик-випробувач. Проєкт відклали набезрік, а незабаром і зовсім згорнули через появу більш доступної технології порятунку під назвою "Небесний гак", а також велике поширення вертольотів.

Blohm & Voss BV 141

3. Blohm & Voss BV 141

Це один із найдивніших розвідувальних літаків, який намагалися створити у світовій історії. Машина розроблялася в Німеччині в першій фазі Другої світової війни. Проєкт було закладено ще в 1938 році, проте основна маса робіт випала на 1940-1941 роки. Головною особливістю апарату стала асиметрична будова планера, зокрема, вельми дивним на ньому було розташування кабіни. Передбачалося, що така конструкція дасть змогу забезпечити найкращий огляд. Але проєкт не дожив навіть до кінця війни – через брак ресурсів ініціативу згорнули в 1943-му.

Hughes H-4 Hercules – "дерев'яний гусак"

4. Hughes H-4 Hercules

Американська літальний човен, розроблений у 1947 році. Майже весь фюзеляж цього апарату було побудовано з берези, його прозвали "дерев'яним гусаком". Довгий час "Геркулес" залишався найбільшим у світі літальним човном – його довжина становила 98 метрів (рекорд же було побито у 2017 році). Конструктори розробляли апарат із метою його використання для транспортування солдатів, на його борт могло поміститися до 750 осіб. Однак побудувати встигли тільки один екземпляр, пізніше проєкт закрили, оскільки Друга світова війна скінчилася й потреба в такому літальному транспорті відпала сама собою.

"Корабель-макет"

5. КМ – "Корабель-макет"

Цей апарат став попередником радянського екраноплана "Лунь", який спіткала вкрай сумна доля вже в 1980-ті роки. Цей же прототип ніколи не позиціонувався як самостійна машина і використовувався в СРСР в 1960-ті роки як експериментальний зразок для дослідження можливостей екранопланів. Інженери жартома прозвали його КМ – "Каспійський монстр" на честь того, що більшість випробувань відбувалося в Каспійському морі.

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