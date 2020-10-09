На Kyiv Smart City Forum презентували тенденції розумних міст-2021

Kyiv Smart City Forum 2020, що відбувся 8 жовтня, зібрав 10 000 учасників – удвічі більше, ніж минулого року. Вперше в Україні форум таких масштабів пройшов онлайн.

Організатори заходу використали усі переваги онлайн-формату. За словами експерта зі smartcity - технологій ГО "Смарт Сіті Хаб" Юрія Назарова, перед організаторами стояло амбітне завдання: провести форум в абсолютно новому форматі.

Юрій Назаров. Прес-служба

"Kyiv Smart City Forum ми провели на інноваційній платформі, яку розробили спеціально, і яка дозволила перенести всі переваги офлайну в онлайн. Така технологія і з таким масштабом застосовувалася в Україні вперше", - зазначив Назаров.

Унікальна платформа дозволила спікерам з різних країн спілкуватися з учасниками форуму в режимі реального часу. Одночасно вона містила спеціальну зону, де компанії-партнери через 3Dвідеотури демонстрували свої технологічні рішення. Можна було дивитися відеоряд, слухати доповіді, ставити питання та спілкуватися один з одним у чатах.

Віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відкриваючи захід, заявив, що майбутнє світу – за великими містами, а для їхнього розвитку держава має будувати інфраструктурні речі.

Михайло Федоров. Прес-служба

"Ми хочемо за три роки побудувати найзручнішу державу в Європі з точки зору взаємодії людини й бізнесу з державою. Для цього треба відцифрувати усі державні послуги, навчити людей базовій цифровій грамотності й покрити країну інтернет-інфраструктурою", - зазначив урядовець.

За його словами, потрібно, аби в кожному регіоні України був заступник керівника з цифрової трансформації, менеджер, який знається на IT-технологіях і знає, як розвиваються найкращі світові міста.

Форум зібрав найкращих спікерів з країн, які зробили ставку на технології та розвиваються шаленими темпами – Сінгапуру, Нідерландів, США, Німеччини, Іспанії, Англії. Експерти не лише поділилися своїм баченням майбутнього розвитку світу, але й представили реальні кейси з рекомендаціями, як сучасний бізнес може адаптуватися під час непередбачуваних кризових ситуацій.

За словами хедлайнера форуму Ренді Цукерберг, нинішню кризу, спричинену коронавірусом, можна сприймати як подарунок, адже світ отримав поштовх і змушений трансформуватися.

Ренді Цукерберг. Прес-служба

"Дуже багато галузей не мали необхідності змінюватися. Вони працювали по інерції. А тут раптом ми повинні оновлюватися. Тепер можна охопити своїм бізнесом тисячі людей, не виходячи з дому. Ми маємо зрозуміти, що у майбутньому працевлаштування буде гібридним, все більше людей працюватимуть віддалено", - підкреслила пані Цукерберг.

Ренді поділилася своїми спогадами про те, як вона реалізувала проєктFacebook Live, який спочатку навіть сама не сприймала як ідею, варту уваги. Тим не менше, за допомогою інженерів цей стартап вдалося реалізувати, і вже за 4 місяці після її запуску президент США Барак Обама зателефонував Ренді, щоб звернутися до нації через Facebook Live.

Цукерберг назвала навички успішних бізнесменів, які дозволять вижити у нинішні непрості часи: бажання виходити за межі комфорту, вміння почути "ні" й здатність побороти страх перед публікою.

Оптимістична американська підприємиця заявила, що Україна має усі шанси не лише наздогнати Кремнієву долину, але й перевершити її.

"Кремнієва долина зараз теж переживає непрості часи. Тут бракує різноманіття. А ви у центрі Європи, у вирі подій, і можете впоратися краще", - підсумувала Ренді.

KyivSmartCityForum. Прес-служба

В межах Форуму пройшло щорічне нагородження Smart City Awards. Компетентне журі визначило найкраще місто у 8 номінаціях: найкраще децентралізоване місто, інклюзивне, цифрове, мобільне, екологічне, Smart безпечне,архітектурне та енергоефективне.

Досягти високого рівня форуму допомогли партнер: титульний партнер –Visa, інноваційний партнер – Vodafone, преміум партнери - Cisco, ERC, IT-Integrator, технологічний партнер – ELKO Україна та Lenovo. Також серед партнерів Kyiv Smart City ForumHewlettPackardEnterprise, Caparol Україна, Logitech, Asbis, IdeasFirst, FDI таatene KOM GmbH.

Переважна більшість спікерів зійшлися у тому, що альтернативи технологічному розвитку у великих міст немає: треба впроваджувати інноваційні рішення та не відставати від решти світу.