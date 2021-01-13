Мінцифра співпрацюватиме з CASES над розвитком цифрових освітніх продуктів

Метою підписання меморандуму є сприяння розвитку креативних індустрій України шляхом створення спільних проєктів та ініціатив.

"Наша креативна платформа ставить за мету популяризацію та розвиток креативних індустрій України. Протягом останніх років ми запускали багато проєктів, націлених на це — конференцій, освітніх заходів тощо. Сьогодні CASES — більше ніж просто вебсайт чи онлайн-ЗМІ. Це також спільнота, до якої належить вже понад тисячу організацій та понад 15000 фахівців. Ми знаємо багато болю індустрії, розуміємо та поділяємо її численні проблеми. А ще ми маємо візію стосовно того, як можемо поліпшити економіку та екологію креативних індустрій. Мінцифри робить багато такого, що, — я впевнений, — дозволить за кілька років просунути креативні індустрії вперед завдяки автоматизації, детінізації та діджиталізації процесів. Без цього, бурхливий розвиток креативної економіки був би неможливим. А завдяки їх зусиллям він перетворюється на питання часу. Звісно, ми щасливі мати таких партнерів у нашому проєкті.", - зазначив автор креативної платформи CASES та проєкту Креативна Практика Анатолій Попель

Керівник проєкту Дія Мстислав Банік підкреслив, що "Державний сектор завжди був максимально відокремлений від креативної індустрії, яка зростала та розвивалась всі роки незалежності України. Якщо подивитись на державні сайти, комунікацію тощо — це зазвичай щось застаріле, громіздке й незрозуміле. Державні продукти й сервіси в плані візуалізації, комунікації та технологій — паралельний світ."

Ні для кого не таємниця, що креативний світ ніколи не прагнув наблизитись до державного сектору — ані з боку якихось проєктів, ані з боку працевлавлаштування. Але позаминулого року з’явилась Дія — проривний сучасний продукт, в якому величезне значення мають usability, user experience, звісно, user interface, людяна комунікація тощо.

Тепер держава відкрита до розуміння креативної індустрії, взаємного проникнення та спільного розвитку в цьому напрямку. Особисто я дуже задоволений, що ми починаємо співпрацю з CASES, у команди якого є бачення розвитку цілої індустрії. Тож, звісно, радий долучитись до реалізації таких амбітних планів.

Також Мінцифра та CASES домовились співпрацювати в проєктах цифрової трансформації.

Нагадаємо, CASES — це онлайн-платформа креативних індустрій України. В межах проєкту команда створила освітній майданчик Креативна Практика за сприяння креативних компаній України.