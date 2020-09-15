Великі знижки на шурупокрути до 25%: встигніть купити вигідно

Восени людям потрібен якісний інструмент, який допоможе закінчити будівельні роботи до настання холодів. Український бренд електроінструменту та будівельного обладнання запустив осінні акції на різноманітні товари, включаючи шуруповерти, болгарки, перфоратори та інший інструмент.

Прямо зараз на офіційному сайті бренду можна придбати шурупокрути зі знижкою до 25%. Акція триватиме до 5 жовтня 2020 року. Вона діє також і в фірмових магазинах Dnipro-M по всій території України.

Окрім шуруповертов знижки діють також і на інші категорії товарів:

перфоратори — до 25%;

РЕНОВАТОР — до 25%;

УШМ (болгарки) — до 25%;

торцювальні пили — до 16%;

шліфувальні машини — до 15%;

бензотриммер — до 32%;

...і багато інших.

Особливості та переваги шуруповертов Dnipro-M

Всі моделі шуруповертів, які можна знайти в асортименті інтернет-магазину бренду, мають високу якість і надійність. Для їх виготовлення використовують міцні матеріали, здатні витримати інтенсивну експлуатацію:

Двигун мережевих акумуляторів заливається компаундом, який захищає механізм від пилу і вологи.

Покриття трьома шарами термостійкого лаку дає інструменту можливість витримувати навіть тривалу експлуатацію без перерви.

Редуктор виготовлений з легованої сталі — це дозволяє йому довго не зношуватися навіть за умов активного використання шуруповерта.

В асортименті бренду є багато моделей з різними технічними характеристиками та наборами додаткових функцій. Це допомагає покупцям обрати для себе найбільш прийнятну модель під конкретний запит або завдання. У тому числі в каталозі представлено кілька лінійок акумуляторного інструменту, що має високий рівень автономності та продуману ергономіку.

Серед додаткових функцій і особливостей шуруповертов Dnipro-M є наступні:

Швидкоз'ємні патрони (у моделей з літерою Q в маркуванні), які дають можливість одночасно встановлювати біту і свердло, перемикаючись між типами насадок одним рухом руки;

Швидкозажимні патрони, за допомогою яких можна затиснути оснащення, використовуючи тільки одну руку;

Підсвічування робочої зони;

Дріт довжиною 4 метри, який дозволяє вільно переміщатися в межах приміщення без подовжувача.

Щоб правильно обрати шуруповерт, потрібно окреслити коло завдань, які він має виконувати. Для виїзних робіт або використання на висоті ідеально підходять акумуляторні шуруповерти. Якщо потрібно довго працювати, не відволікаючись на підзарядку акумулятора, краще віддати перевагу мережевій моделі. Що стосується потужності, на сайті можна подивитися максимальний діаметр отворів, які здатен просвірлити шуруповерт у різних матеріалах, а також кількість кріплень, які шуруповерт може закрутити на одному заряді батареї. Це допоможе зробити правильний вибір.

Гарантія якості інструментів Dnipro-M

Як і весь інший електроінструмент бренду, шуруповерти Dnipro-M мають 3 роки гарантії. По всій території України працюють фірмові сервісні центри, де кожен власник зареєстрованого інструменту Dnipro-M може отримати безкоштовний ремонт і обслуговування техніки, а також безкоштовно проконсультуватися з фахівцем. Купуючи у Dnipro-M, українські користувачі отримують якість і надійність за доступною ціною.