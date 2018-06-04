Марсіани можуть знати: вчені розповіли про можливі контакти з інопланетянами

Радянський астроном Йосип Шкловський стверджував, що розумні марсіани спостерігають за Землею і тільки наявність вільного кисню підказує їм, що на Землі є біосфера.

При цьому, за його словами, марсіани не бачать ні вогнів мегаполісів, ні сільгоспдіяльності людини, ні ядерних випробувань, передає "РИА Новости".

Однак старший науковий співробітник Спеціальної астрофізичної обсерваторії РАН Євген Семенко дотримується іншої точки зору.

"Сам по собі кисень не свідчить однозначно про життя. В атмосфері мають бути гази, які виробляються в процесі життєдіяльності", - сказав він.

Крім кисню, свідченнями життя в атмосфері служать озон, вода, метан і вуглекислий газ. Причому вони є цим одночасно. Марсіани змогли б зафіксувати активність на Землі, відправивши на орбіту зонди. Але це можливо для цивілізації, яка знаходиться на подібному з нами рівні технічного розвитку.

"З часом, ставши технічно більш розвиненою цивілізацією, для стороннього спостерігача ми будемо менш помітні. Вловити ознаки нашої активності можна тільки поблизу Землі", - пояснює Семенко.

Але найперші послання, які відправлені до найближчих потенційно жилих зоряних систем в рамках проекту SETI, не відлетіли від Землі на відстань більше тридцяти світлових років.

Теоретично можна подавати сигнали світлом за допомогою лазерного маяка, встановленого на Землі або орбіті.

Відзначається, що розміри апаратів, що відправляються нами в космос, не перевищують декількох метрів. Помітити їх можна, лише опинившись поруч з ними.

На думку вчених, більше шансів виявити велику астроінженерну конструкцію в космосі, таку як сфера Дайсона. Ця конструкція збирає енергію зірки. Її розмір дорівнює приблизно радіусу земної орбіти і теоретично має бути потужним джерелом інфрачервоного випромінювання. Але рівень нашої цивілізації не дозволяє приступити до реалізації проектів такого масштабу.

За словами Семенко, за оцінкою песимістів, контакту з нами шукають 0,000125 цивілізацій. Оптимісти наполягають на цифрі в 5 тисяч цивілізацій.

Вчені вважають, що контакту з інопланетянами не буде, якщо наші нащадки деградують. Або іншим шляхом розвитку стане межа насичення, коли люди будуть жити так добре, що їм не захочеться вступати в контакт з представниками інших цивілізацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені знайшли нове пояснення так званим сигналам з космосу (швидкі радіосплесків).