Офіційно названі дата початку продажу та ціни на PlayStation 5. Відео презентації

Компанія Sony 15 вересня провела презентацію своєї нової ігрової приставки PlayStation 5, на якій були названі ціни і дата початку продажів.

Відеотрансляція заходу велася на YouTube-канал компанії (щоб дивитися її, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку були чутки, що вартість нової PS5 становитиме 399 доларів за цифрову версію без оптичного приводу і 499 доларів за повноцінну версію.

Ці дані підтвердилися:

PlayStation 5 – $499;

PlayStation 5: Digital Edition – $399.

Офіційно продаж почнеться 12 листопада 2020 року в Північній Америці, Австралії, Нової Зеландії та Південній Кореї, а у всіх інших країнах – 19 листопада.

Також на презентації компанія знову показала ігри, які стануть доступними зі старту продажів консолі, і ті, які вийдуть пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, корпорація Sony 11 червня представила нову ігрову консоль PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming, а також ігри до неї.

Текстову версію презентації можна прочитати тут.