iPhone 12 позбудеться популярного комплектуючого

Нові смартфони iPhone 12 від компанії Apple продаватимуть без дротових навушників, які раніше входили в комплект.

До такого висновку дійшли фахівці, вивчивши нову бета-версію iOS 14.2, пише MacRumors.

У розділі налаштувань, присвяченому захисту від радіочастотного випромінювання, раніше говорилися, що для зниження рівня його впливу необхідно використовувати гучний зв'язок або навушники, що входять до комплекту. У актуальної версії iOS рекомендація залишилася, але з неї прибрали згадку, що навушники входять в комплект iPhone.

На думку експертів, це підтверджує, що Apple позбавить нові iPhone комплектних дротових навушників EarPods.

Зараз же смартфони Apple, які продаються на ринку, комплектуються безкоштовною гарнітурою EarPods, проводом Lightning і адаптером потужністю п'ять ват.

Видання зазначає, що пристрої лінійки iPhone 11, судячи з усього, стануть останніми, які вийшли з повним комплектом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація, що компанія Apple покаже новий iPhone 12 на початку жовтня.

Нагадаємо, що раніше компанія презентувала свої новинки: нові смарт-годинник, планшети, а також оголосила про запуск нових сервісів.