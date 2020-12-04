Експерти розповіли, як захистити ноутбук від перегріву

Щоб запобігти перегріву ноутбука, потрібно стежити за його вентиляційними отворами й не перевантажувати процесор.

Шість порад із догляду за гаджетом дав журнал Business Insider. Зокрема, вентиляційні отвори комп'ютера краще нічим не закривати, інакше туди не буде надходити потрібна кількість повітря.

Для цього ноутбук найкраще ставити на тверду плоску поверхню. Крім того, можна використовувати і спеціальну охолоджувальну підставку.

До того ж краще не використовувати ресурсомісткі програми, які змушуватимуть процесор і його компоненти працювати швидше й перегріватися. Також рекомендується змінити налаштування продуктивності ноутбука, щоби знизити навантаження на його компоненти.

Варто звертати увагу й на забрудненість отворів ноутбука. Якщо в них накопичився пил, треба їх очистити. Щоб дати девайсу охолонути, його також можна на деякий час вимкнути.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як відрізнити якісний ноутбук від дорогого барахла. Придбання ноутбука – відповідальна справа, до якого потрібно підійти з підвищеною увагою. Під час вибору варто керуватися дещо іншими пріоритетами, ніж під час придбання персонального комп'ютера, навіть якщо в цієї техніки схожі характеристики.