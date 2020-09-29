Донецький аеропорт включили в гру-симулятор від Microsoft. Відео

Зруйнований через російську агресію Донецький аеропорт включили в гру-симулятор Microsoft Flight Simulator 2020.

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"Минулого разу ви всі пораділи Донецьку в Сall of Duty (а я потрапив в усі засоби масової інформації країни), Арена в Fifa не змінюється року з 13-го, а тепер ось. Зустрічайте ДАП в Microsoft Flight Simulator 2020. Як живий!" – написав на своїй сторінці в Facebook співробітник System Capital Management Анатолій Євтушенко.

Крім аеропорту також деталізовано зображені окуповані Росією міста Донбасу, зокрема Донецьк і Горлівка.

У коментарях під оприлюдненому на YouTube ролику деякі користувачі написали, що побачили свої школи і будинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні компанія Activision показала новий трейлер своєї культової відеогри Call оf Duty: Warzone, дія якої відбувається на сході України. У ній прообразом Донецька стало вигадане місто Верданськ.