Dnipro-M знизив ціну на електроінструмент, обладнання та садову техніку

Бренд Dnipro-M на постійній основі знизив ціну на найпопулярніші моделі електроінструменту, обладнання та садової техніки.

Кінець року завжди сприятливий для того, щоб зробити покупки. Після Чорної п’ятниці наступає період зимових передноворічних знижок. У цю пору завжди можна знайти достатньо вигідних акційних пропозицій на будь-які товари. Український бренд Dnipro-M вирішив не обмежуватися сезонними акціями та додатково до них установив постійну знижку на понад 100 позицій у каталозі. У список увійшли найпопулярніші інструменти та обладнання. Відсоток знижки залежить від конкретної моделі та досягає 44%.

Якщо раньше при покупці цих товарів можна було отримати бонусні бали на рахунок, то тепер бонусів немає, але сама ціна на товари знизилась. Це більш вигідно для покупців, тому що можна екномити прямо під час покупки.

Які товари Dnipro-M можна купити з новими цінами?

У перелік увійшли більше 100 позицій, що були відібрані за популярністю серед користувачів бренду.

У список позиций увійшли більш ніж 100 позиций, які були відібрані за популярністю серед користувачів продукції бренда. Серед них:

електроінструмент;

акумуляторний інструмент;

деревообробні верстати;

зварювальні апарати;

повітряні компресори;

зарядні пристрої;

будівельні пилососи;

бензинові генератори;

бензопили;

брендовий одяг.

Ось декілька моделей, що користуються попитом серед покупців:

Акумуляторний шуруповерт Dnipro-M CD-182

Популярна модель з лінійки 18 В. Добре підходить як для побутових завдань, так і для професійного використання. Вона стане корисною для тих, хто робить ремонт, працює на виїзді або просто потребує шуруповерт, що завжди буде під рукою.

Болгарка Dnipro-M GL-125S

Мережева модель з кругом 125 мм. Вона справляється з будь-якими побутовими роботами, може різати арматуру, листовий метал, плитку, каміння, кераміку, шліфувати деревину та метал. Цією болгаркою можна працювати до 7 годин на день.

Зварка IGBT Dnipro-M SAB-15

Легка модель вагою усього 3,1 кг з універсальним призначенням. Підходить для побутового використання, також може застосовуватися для виконання деяких професійних завдань. Має функції автоматизації зварювання, що дозволяють зварювати навіть людям без досвіду.

Де можна купити товар за низькими цінами?

Бренд запустив постійні знижки не тільки у фірмових магазинах, але і на офіційному сайті. Товари, на які знижена ціна, відмічені у каталозі написом "Краща ціна", тому їх можна легко знайти серед інших.

Dnipro-M пропонує 3 роки гарантії на весь електроінструмент та обладнання. Сервісні центри та фірмові магазини бренду знаходяться на території всієї України. На офіційному сайті Dnipro-M завжди можна знайти товари зі знижкою та багато акційних пропозицій.