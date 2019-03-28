Чому вам потрібно створити свій YouTube-канал в 2019 року

Максиму Роговцеву 4 роки тому довелося разом з родиною переїхати з Донецька до Італії. "Розуміння, як розвиватися в зовсім новій країні не було, ті інструменти, якими я опанував, займаючись власним бізнесом, тут не працювали. Ситуацію врятував YouTube", - говорить він.

Зараз Максим успішний блогер, автор 6 YouTube-каналів, на які в цілому підписані 13 млн чоловік, і засновник онлайн-школи Best YouTubers. У статті для нашого видання він назвав 4 вагомих причини, чому вам потрібно обов'язково обзавестися каналом на YouTube в 2019 році.

1. Ідеальна рекламна майданчик

Ютуб зараз набирає величезну популярність. Через відеоконтент продається безліч товарів. Так прогрівати аудиторію набагато простіше, плюс сама відеореклама працює довго.

Реклама в Google і "Яндекс" діє, поки ви вкладаєте в неї гроші. У випадку з відео, ви можете зняти на YouTube ролик зараз, а клієнтів він буде приводити ще кілька років поспіль.

3 роки тому ми опублікували у себе на каналі рекламу однієї компанії, яка продає солодощі. Тоді у нас було 10 тисяч передплатників, відео набрало кілька тисяч переглядів. Зараз на цьому ролику кілька мільйонів переглядів, а за посиланням перейшло понад 40 тисяч людей.

Вкладення мінімальні, вихлоп величезний. Можете назвати ще хоч один вид реклами, який конвертує протягом такого довгого часу? Думаю, його не існує.

Саме тому бізнес почав звертати увагу на рекламу в YouTube.

2. Нетворкінг

Багато мільйонерів і навіть мільярдери звернули увагу на YouTube: Євген Черняк, Ігор Рибаков, Геннадій Балашов.

Ютуб дає їм те, що більше не може дати жодна майданчик. У них є гроші, зв'язки, значимість, але немає масової популярності - ніхто не чує про їхню місію, призначення, для чого вони взагалі роблять бізнес.

Публікуючи відео, вони знаходять однодумців, людей в команду, інвесторів, співінвесторів, партнерів. Коли хтось бачить, які життєвий принципи у людини і про що він говорить, виникає думка "Так, з ним я б працював".

Навіть якщо не мільярдер, а тільки починаючий підприємець заведе канал, це спрацює точно так же. За умови, що він буде говорити адекватні речі.

3. Простий спосіб заробляти серйозні гроші

Є два види YouTube: для бізнесу і як бізнес.

У першому випадку у вас вже є бізнес, ви створюєте канал і публікуєте там ролики, які будуть приводити клієнтів.

У другому випадку ви створюєте канал, публікуєте там контент, збираєте аудиторію і отримуєте від прямих рекламодавців гроші за розміщення реклами.

З точки зору заробляння грошей YouTube - дуже легка майданчик. Не потрібно мати велику команду, щоб заробляти величезні гроші. Наскільки величезні? Ось, наприклад, доходи топових блогерів за 2018 рік:

Головному герою каналу Ryan ToysReview, який посів перше місце, 6 років

Я знаю ютуберов, які з мінімальною командою, а іноді і власними силами заробляють десятки і сотні тисяч доларів в місяць. На ці показники вони вийшли за 1-2 роки.

А спробуйте з нуля створити бізнес, який буде приносити вам сотні тисяч доларів в місяць. Для цього знадобиться багато інвестицій, величезна команда і явно не 2 роки розвитку (якщо це тільки не IT-проект в Силіконовій долині).

Причому багато бізнесменів працюють цілодобово, не бачать сім'ю і дітей. В результаті гроші є, а радості від життя немає. Вони розумію що хочуть собі заняття, яке залишало б час на "пожити". Саме в Блогерство багато хто знаходить вирішення цього питання.

Наприклад, можна створити дитячий ютуб-канал, проводити час з сім'єю, розважатися (знімаючи при цьому контент), ще й заробляти гроші (цілком можливо, що більше, ніж в звичайному бізнесі).

4. YouTube тільки набирає обертів

Це так здається, що зняті вже відео про все, про що тільки можна. Насправді ви собі навіть не уявляєте, наскільки ця площадка вільна. YouTube - це висхідний тренд.

Ще немає достатньої кількості блогерів, а контенту поки дуже мало. По суті, на YouTube і дивитися-то нема чого.

Припустимо вам подобаються інтерв'ю. За місяць ви зможете переглянути всі інтерв'ю, які є на платформі. Теж саме в інших нішах: тревел, дитячі канали, бізнес, спорт і так далі.

Щороку кількість глядачів на YouTube зростає на 40%. Так відбувається тому що мобільні пристрої стають дешевшими і поширення, багато людей тільки вчаться користуватися гаджетами (наприклад, моя мама зовсім недавно створила сторінку в Facebook), щороку сотні мільйонів дітей починають дивитися YouTube.

Тобто конкуренції немає. Блогери можуть з'являтися ще сотнями тисяч, і все одно цього буде недостатньо.

Для прикладу: нашій школі Best YouTubers всього 8 місяців, але ми вже виховали кілька десятків блогерів, які пройшли позначку в 100 тисяч передплатників і отримали срібні кнопки.

Є хлопці, які створили канал, і за 10 днів у них відео почали потрапляти в рекомендовані, за 14 днів - подолали позначку в 100 тисяч передплатників. Упевнений, що за 1,5-2 місяці у них буде мільйон передплатників. Зараз вони заробляють по $ 2 тис. В день. Де тут конкуренція?

Скоро в рамках школи Best YouTubers Максим Роговцев проведе безкоштовний онлайн майстер-клас, на якому поділиться особистим досвідом і секретами, як легко створити, швидко розкрутити і вигідно монетизувати YouTube-канал. Реєструйтеся за цим посиланням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!