Чоловіки зізналися, який подарунок чекають на 14 лютого

До Дня святого Валентина залишились лічені дні. Саме час вибрати подарунок для найулюбленіших. Особливо приємно дарувати близьким людям те, що вони давно бажали. Ми запитали у чоловіків, який презент вони хотіли отримати від своїх коханих, а також дізналися у жінок, які сюрпризи ті готують для своїх других половинок.

Олександр каже, що працює столяром, тому буде радий, якщо улюблена подарує щось для професійної діяльності. "На 14 лютого хочу щось гостріше. Наприклад, набір стамесок! Я роблю не тільки двері, сходи і меблі, а й дерев'яні скульптури. Тому такий набір мені б дуже знадобився в роботі і творчості", — каже покупець.

"Я б хотів отримати в подарунок те, що стане в нагоді на дачі. Наприклад, мотокосу. Іноді люблю попрацювати шуруповертом або перфоратором, зробити з їх допомогою щось корисне дому", — каже Євген.

"Я більше 20 років працював монтажником, часто користувався болгаркою. Цим інструментом можна виконувати дуже багато видів робіт. Я зараз на пенсії, займаюся на дачі: чищу метал і деревину. Хотів би собі невелику болгарку, щоб нею було зручно орудувати. Натякну дружині, яку модель пригледів. Якщо фінанси дозволять, порадує мене. Але ціни в Dnipro-M демократичні, зовсім не завищені", — розповів нам Ігор.

Дмитро прийшов у фірмовий магазин Dnipro-M разом зі своєю дружиною Аліною. "Дуже приємні знижки та обслуговування, великий асортимент. У нас приватний будинок, завжди потрібно щось полагодити, підправити. Тому з дружиною купили зварювальний апарат, бензопилу та багато корисних дрібниць", — ділиться відвідувач. — "А на День всіх закоханих було б здорово отримати в подарунок бензиновий генератор на 3 кВт. Нам з дружиною на двох!"

Дізнавшись про бажання наших покупців, ми запитали у передплатниць сторінки Dnipro-M в Інстаграм, які інструменти вони хотіли б подарувати своїм хлопцям і чоловікам. "Акумуляторний шуруповерт. Тому що це необхідна річ, яка повинна бути в кожному домі, а у нас ще її немає", — пише Леся Колісник. "Хочу подарувати торцювальні пилку. Це єдине, чого чоловікові не вистачає", — зазначає в коментарі Юлія Фербей. "Дуже хотіла б подарувати чоловікові компресор. Йому цей інструмент дуже потрібен для будівництва та столярної справи", — каже Олена Зімічев.

Багато хто зазначив, що все залежить від сфери діяльності, якою займається друга половинка, тому список бажань вийшов різноманітним. У числі найбільш бажаних подарунків учасниці опитування назвали акумуляторний шуруповерт, зварювальний апарат, кутову шліфмашинку і набір ключів.

З 12 по 25 лютого Dnipro-M проводить унікальний розіграш подарунків, за підсумками якого кожен може виграти інструмент. Щоб взяти в ньому участь, потрібно заповнити спеціальну форму за кілька простих кроків:

Написати, за що Ви любите інструмент та/або бренд Dnipro-M. Вказати, як сталося Ваше перше знайомство з інструментом та/або брендом Dnipro-M. Вказати контактні дані (ім'я, прізвище, телефон). Натиснути кнопку "Відправити лист".

З 12 по 25 лютого бренд буде розігрувати по одному інструменту кожен день. Визначення переможців відбувається випадковим чином. При цьому Ви можете слідкувати за розіграшем у прямому ефірі на офіційній сторінки Dnipro-M у Facebook. Розіграші будуть проходити щодня рівно о 16:00.

Набори інструментів — універсальний подарунок, який підійде кожному! Залежно від обраного набору, можна виконувати ремонтні та побутові роботи по дому або в автомобілі. Акумуляторні шуруповерти — прекрасний подарунок, якщо чоловік любить майструвати щось своїми руками. Мийки високого тиску — будь-який автовласник оцінить такий подарунок. Адже з їхньою допомогою можна підтримувати чистоту свого автомобіля в будь-який час. Фрезер. Якщо Ваш чоловік любить працювати з деревом — фрезер стане відмінним подарунком. За його допомогою можна не тільки виконати обробку деревини, а й виготовити фігурні вироби. Зварювальні апарати — відмінний подарунок для тих, хто любить працювати з металом. При цьому Dnipro-M пропонує великий вибір зварювальних інверторів, напівавтоматів і аксесуарів до них.

Не втрачайте нагоди потішити свою другу половинку надійним інструментом. І головне, щоб подарунок був зроблений з любов'ю!