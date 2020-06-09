Чи виживе інструмент Dnipro-M? Жорсткий краш-тест

Український бренд електроінструменту і будівельного обладнання Dnipro-M провів краш-тест своїх перфораторів та відбійних молотків. Знайти відео можна на офіційному каналі бренду в YouTube. Метою краш-тесту було познайомити користувачів з особливостями і перевагами інструменту, показати, як він проявляє себе в реальних умовах використання. Відео викликало інтерес не тільки у користувачів бренду і професійних будівельників, але також і у людей, які мало знайомі з інструментом. Протягом трансляції глядачі залишали свої коментарі, у яких ділилися враженнями.

В прямому ефірі також пройшов розіграш брендового перфоратора. Внизу статті ви можете знайти відео з каналу YouTube, щоб побачити все на власні очі.

Перфоратор Dnipro-M

Що витримує інструмент Dnipro-M?

Трансляція проходила в прямому ефірі і тривала приблизно півтори години. За цей час фахівці бренду встигли "познущатися" над перфораторами та відбійними молотками, показавши, що інструмент готовий витримати навіть екстремальні умови використання:

Падіння відбійного молотка з висоти

Один і той самий відбійний молоток кидали на великі камені з висоти 12 і 18 метрів:

Після падіння з висоти 12 метрів у відбійника трохи ушкодилася ручка — відірвався шматок гумового покриття. Але працездатність інструменту не постраждала. Щоб довести, що це той самий відбійний молоток, оператор крупним планом знімав серійний номер інструменту після падіння і перед роботою. На другому етапі той самий відбійний молоток скинули з висоти 18 метрів. Цим справа не обмежилася — на інструмент, що лежав унизу, з тієї ж самої висоти висипали кілька візків бетонних блоків і каменів, а потім прицільно скинули на нього ще кілька великих фрагментів бетону. В результаті цього у відбійника частково пошкодився корпус, проте після включення інструменту виявилося, що він працює як і раніше.

Заповнення перфоратора піском

Наступний тест полягав в тому, що прямо під час роботи в отвори перфоратора засипали пісок. Поки один оператор свердлив інструментом бетон, інший засипав у перфоратор пісок. Виявилося, що навіть якщо засипати всередину кілька баночок піску, інструмент продовжує працювати.

Стандартні умови використання

Ні в кого не викликало сумнівів, що якщо продукція бренду Dnipro-M витримує екстремальні умови використання, не втрачаючи працездатності, то своє пряме призначення вона зможе виконати без проблем:

Протягом трансляції перфоратори і відбійні молотки використовували, щоб бурити бетон бурами різного діаметру.

Для роботи з бетоном також встановлювали коронки.

Перфоратор використовували, щоб перевірити, як він справляється з розмішуванням будівельних сумішей різної в'язкості. Навіть коли сухого матеріалу в суміші стало більше, ніж води, крутного моменту інструменту все ще вистачато.

З відбійним молотком може впоратися будь-хто — це перевірили, вручивши інструмент дівчині, яка без проблем змогла пробурити в бетоні отвір.

Що ще цікавого було під час трансляції?

Краш-тест — ще не все. Провідні фахівці бренду докладно розповіли про обслуговування інструменту та поділилися лайфхаками з його використання. Крім того, бренд провів у прямому ефірі розіграш свого перфоратора.

Що можна сказати за підсумками краш-тесту?

Інструмент Dnipro-M має достатню якість, щоб працювати навіть у жорстких умовах, при забрудненні і після падіння з висоти. Він показує високу продуктивність при роботі з різними насадками і здатний на високому рівні виконувати професійні завдання.

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