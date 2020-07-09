Apple випустила публічну бета-версію нової IOS 14: де скачати

Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 14 і iPadOS 14, яку можна отримати не будучи розробником.

Як повідомляє TechCrunch, тепер користувачі Apple зможуть безкоштовно завантажити бета-версію нової версії операційної системи – раніше така можливість була тільки у володарів аккаунта розробника за 99 доларів. Завантажити її можна на офіційному сайті бета-тестування Apple.

До моменту офіційного виходу ОС, який планується на осінь 2020 року, компанія випускатиме нові оновлення для бета-версій кожні кілька тижнів.

Так, Apple має намір зібрати якомога більше даних про помилки і проблеми системи до виходу.

Раніше OBOZREVATEL пояснював, як на iPhone повернутися з бета-версії iOS 14 до ранньої версії.