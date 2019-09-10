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10 вересня • оновлено в 22:51
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Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

22.1т Читати матеріал російською

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук під час щорічної презентації презентував новий смартфон iPhone 11.

Про характеристики довгоочікуваного смартфона глава компанії розповів під час виступу в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно. При цьому оглядачі відзначили, що в цьому році компанія повернулася до номерним позначенням моделей, відмовившись від римських цифр в назвах.

Новий iPhone 11

Новий iPhone 11

apple.com

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За підсумками презентації стало відомо, що нові iPhone молодшої серії отримали:

  • Корпус в фіолетовому, зеленому, жовтому, чорному, білому кольорах

  • Пам'ять 64, 128 і 256 ГБ

  • Liquid Retina-дисплей діагоналлю 6,1 дюйма

  • Дві камери по 12 мегапікселів, включаючи надширококутний (ultra-wide).

  • Фронтальну камера на 12-мегапікселів, яка може знімати відео в 4k і відео-селфі в уповільненому відтворенні (slowfies).

  • Нічний вид зйомки

  • Оптичну стабілізацію відео

  • Новий 7-нанометровий процесор А13

  • Динаміки з підтримкою режиму Dolby Atmos

  • Збільшену ємність акумулятора

  • Зарядний пристрій USB-C на 18 Вт з функцією прискореної зарядки.

Дизайн нового смартфона iPhone 11

Дизайн нового смартфона iPhone 11

apple.com

Дизайн нового смартфона iPhone 11

Дизайн нового смартфона iPhone 11

apple.com

У новому iPhone 11 шість кольорів корпусу. Є навіть ніжно-фіолетовий. Також присутні дві камери, одна з них шировугольна.

"IPhone 11 буде працювати на годину довше XR", - говорять в Apple, при цьому минулий смартфон компанія просувала, як самий довгоживучий iPhone.

Новий iPhone отримав Liquid Retina-дисплей розміром 6,1 дюйма, що підтримує розподільну здатність в 4К при 60 кадрах в секунду, розширений динамічний діапазон, можливість перемикатися між камерами на льоту, нічний режим зйомки і оптичну стабілізацію відео.

Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

apple.com

Оновлений смартфон може робити ультрачёткіе селфі в слоу-мо, які в компанії називають "слоуфі".

Над створенням картинки в камері нових iPhone працюють нейромережі. Смартфон робить 9 різних кадрів для створення одного знімка, причому чотири - ще до натискання кнопки. Потім їх розумним чином об'єднують, щоб зберегти максимум деталей.

Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

apple.com

"IPhone XR став найпопулярнішим смартфоном у світі. Нове покоління отримало чудовий новий дизайн і безліч екстраординарних здібностей", - запевнив Тім Кук.

Також Тім Кук анонсував новий iPhone Pro, основною перевагою якого стала потрійна камера.

Дизайн нового iPhone Pro

Дизайн нового iPhone Pro

apple.com

Головними відмінностями "топової" версії нового iPhone 11 Pro стали:

  • Корпус в чотирьох кольорах: темно-зелений, сріблястий, золотий і "сірий космос"

  • Екрани старших моделей Super Retina XDR яскравістю 1200 ніт споживають на 15% менше енергії

  • Потрійна камера на 12 мегапікселів на задній панелі, кожна камера з різними лінзами: широка, ультраширока і телефото

  • Батарея iPhone 11 Pro працює на чотири години довше, ніж iPhone Xs і на п'ять годин довше, ніж Xs Max.

  • В iPhone 11 Pro і 11 Pro Max встановлений процесор A13 Bionic, здатний виконувати мільярд операцій у секунду, який сильніше попереднього покоління на 40%.

Приставку Pro отримали відразу два нових смартфони - спадкоємці XS. Топову версію назвали iPhone 11 Pro Max, як і припускали деякі журналісти.

Модель Pro Max має екран діагоналлю 6,5 дюйма, Pro - 5,8-дюймовим дисплеєм.

Смартфон отримав яскравість екрану 1200 ніт, технологія екрану - Super Retina XDR.

Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

apple.com

У лінійки iPhone 11 Pro - потрійна камера на задній панелі. Дозвіл всіх камер - 12 МП, проте вони володіють різними лінзами: широкої, ультраширокий і телефото. У кожного об'єктива - свої апертури і фокусні відстані.

Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

apple.com

Також новий iPhone отримав процесор A13 Bionic, який обробляє мільярд операцій у секунду і налічує 8,5 мільярда транзисторів.

Швидкість збільшили на 15-40%, а витрачає зарядки на 20-30% менше.

Завдяки йому потужність графічного процесора зросла на 40% в порівнянні з попередніми моделями.

Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

apple.com

Батарея iPhone 11 Pro тримає заряд на 4 години довше, ніж в iPhone Xs.

Також iPhone 11 Pro працює на 4 години більше минулорічного XS, а Max - на 5 годин довше.

Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

apple.com

Вперше замість зарядного пристрою на 5 Вт iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max будуть комплектуватися більш швидким адаптером живлення USB-C 18 Вт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що стало відомо про великий сюрприз Apple: що покажуть на презентації.

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Тема
Презентація Apple
Особа
Тім Кук
Місце
США
Тег
Apple
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