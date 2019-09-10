Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук під час щорічної презентації презентував новий смартфон iPhone 11.

Про характеристики довгоочікуваного смартфона глава компанії розповів під час виступу в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно. При цьому оглядачі відзначили, що в цьому році компанія повернулася до номерним позначенням моделей, відмовившись від римських цифр в назвах.

Новий iPhone 11 apple.com

За підсумками презентації стало відомо, що нові iPhone молодшої серії отримали:

Корпус в фіолетовому, зеленому, жовтому, чорному, білому кольорах

Пам'ять 64, 128 і 256 ГБ

Liquid Retina-дисплей діагоналлю 6,1 дюйма

Дві камери по 12 мегапікселів, включаючи надширококутний (ultra-wide).

Фронтальну камера на 12-мегапікселів, яка може знімати відео в 4k і відео-селфі в уповільненому відтворенні (slowfies).

Нічний вид зйомки

Оптичну стабілізацію відео

Новий 7-нанометровий процесор А13

Динаміки з підтримкою режиму Dolby Atmos

Збільшену ємність акумулятора

Зарядний пристрій USB-C на 18 Вт з функцією прискореної зарядки.

Дизайн нового смартфона iPhone 11 apple.com

Дизайн нового смартфона iPhone 11 apple.com

У новому iPhone 11 шість кольорів корпусу. Є навіть ніжно-фіолетовий. Також присутні дві камери, одна з них шировугольна.

"IPhone 11 буде працювати на годину довше XR", - говорять в Apple, при цьому минулий смартфон компанія просувала, як самий довгоживучий iPhone.

Новий iPhone отримав Liquid Retina-дисплей розміром 6,1 дюйма, що підтримує розподільну здатність в 4К при 60 кадрах в секунду, розширений динамічний діапазон, можливість перемикатися між камерами на льоту, нічний режим зйомки і оптичну стабілізацію відео.

apple.com

Оновлений смартфон може робити ультрачёткіе селфі в слоу-мо, які в компанії називають "слоуфі".

Над створенням картинки в камері нових iPhone працюють нейромережі. Смартфон робить 9 різних кадрів для створення одного знімка, причому чотири - ще до натискання кнопки. Потім їх розумним чином об'єднують, щоб зберегти максимум деталей.

apple.com

"IPhone XR став найпопулярнішим смартфоном у світі. Нове покоління отримало чудовий новий дизайн і безліч екстраординарних здібностей", - запевнив Тім Кук.

Також Тім Кук анонсував новий iPhone Pro, основною перевагою якого стала потрійна камера.

Дизайн нового iPhone Pro apple.com

Головними відмінностями "топової" версії нового iPhone 11 Pro стали:

Корпус в чотирьох кольорах: темно-зелений, сріблястий, золотий і "сірий космос"

Екрани старших моделей Super Retina XDR яскравістю 1200 ніт споживають на 15% менше енергії

Потрійна камера на 12 мегапікселів на задній панелі, кожна камера з різними лінзами: широка, ультраширока і телефото

Батарея iPhone 11 Pro працює на чотири години довше, ніж iPhone Xs і на п'ять годин довше, ніж Xs Max.

В iPhone 11 Pro і 11 Pro Max встановлений процесор A13 Bionic, здатний виконувати мільярд операцій у секунду, який сильніше попереднього покоління на 40%.

Приставку Pro отримали відразу два нових смартфони - спадкоємці XS. Топову версію назвали iPhone 11 Pro Max, як і припускали деякі журналісти.

Модель Pro Max має екран діагоналлю 6,5 дюйма, Pro - 5,8-дюймовим дисплеєм.

Смартфон отримав яскравість екрану 1200 ніт, технологія екрану - Super Retina XDR.

apple.com

У лінійки iPhone 11 Pro - потрійна камера на задній панелі. Дозвіл всіх камер - 12 МП, проте вони володіють різними лінзами: широкої, ультраширокий і телефото. У кожного об'єктива - свої апертури і фокусні відстані.

apple.com

Також новий iPhone отримав процесор A13 Bionic, який обробляє мільярд операцій у секунду і налічує 8,5 мільярда транзисторів.

Швидкість збільшили на 15-40%, а витрачає зарядки на 20-30% менше.

Завдяки йому потужність графічного процесора зросла на 40% в порівнянні з попередніми моделями.

apple.com

Батарея iPhone 11 Pro тримає заряд на 4 години довше, ніж в iPhone Xs.

Також iPhone 11 Pro працює на 4 години більше минулорічного XS, а Max - на 5 годин довше.

apple.com

Вперше замість зарядного пристрою на 5 Вт iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max будуть комплектуватися більш швидким адаптером живлення USB-C 18 Вт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що стало відомо про великий сюрприз Apple: що покажуть на презентації.

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