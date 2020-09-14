Apple представить лінійку нових гаджетів: де дивитися трансляцію презентації

У вівторок, 15 вересня, відбудеться презентація нової лінійки гаджетів Apple.

Як повідомила компанія, вона розпочнеться о 20:00 за київським часом, пряма трансляція буде проводитися з штаб-квартири компанії Apple Park в Купертіно.

Очікується, що 15 вересня компанія покаже нові смарт-годинник Apple Watch SE і Apple Watch Series 6, а також планшети iPad Air 4 і iPad 8.

Однак презентація нових iPhone 12 залишиться під питанням. Раніше була інформація про те, що Apple була змушена відкласти на більш пізній термін презентацію 12-х смартфонів через пандемію коронавірусу.

У той же час китайський портал Mydrivers передбачає, що Apple може здивувати фанатів і показати iPhone 12. На те, що нову лінійку смартфонів представлять разом з іншими гаджетами, натякали також оператори Vodafone UK і американська компанія Target, яка торгує електронними товарами.

Як писав OBOZREVATEL, американська корпорація Apple недавно розробила два види власних масок для захисту в пандемію.

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