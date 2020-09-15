Apple представила новий годинник Watch Series з пульсоксиметром. Фото і характеристики

Компанія Apple 15 вересня офіційно представила смарт-годинник Apple Watch нового покоління.

Вони зберегли той же дизайн, що в моделі Series 4 і Series 5, проте з внутрішніми удосконаленнями і новими функціями. Серед них – датчик пульсоксиметра, який здатний вимірювати рівень кисню в крові (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Apple представила свої нові смарт-годинники.

Так, нові Apple Watch Series 6 також отримали новий швидкий чіп S6, який дозволяє працювати з новими датчиками продуктивніше і швидше; вбудований чіп Apple U1, який реалізує технологію ультрашірокополосной зв'язку (Ultra Wideband, UWB).

За словами представників компанії, годинник за п'ятнадцять секунд здатні визначати рівень кисню в крові. Також Apple уклала партнерські угоди з престижними університетами для вивчення впливу низького рівня кисню в крові на розвиток низки захворювань.

Також до смартфону тепер можна підключити годинники своїх рідних (наприклад, дитини або літнього родича), навіть якщо у них немає iPhone.

Годинники представлені в різних кольорах та різними циферблатами.

Більш доступним варіантом стали Apple Watch SE. У них використовується чіп S5, який удвічі рази швидший, ніж у Series 3.

У моделі зберегли багато фірмових функцій Series 3, в тому числі виявлення падіння, компас і висотомір, відстеження сну.

Apple Watch Series 6.

Передзамовлення на годинник доступне вже сьогодні, проте продажі стартують в п'ятницю, 18 вересня.

Вартість Apple Watch Series 6 складе 399 доларів, Apple Watch SE – 279 доларів. При цьому Apple Watch Series 3 подешевшали до 199 доларів.

Різні варіації циферблатів для Apple Watch.

Годинники будуть доступні в синьому, золотому, сіро-чорному і червоному кольорах.

Також компанія презентувала свій фітнес-сервіс для Apple Watch – Fitness+. Вартість підписки складе 9,99 долара на місяць або 79,99 долара на рік. Запуск запланований до кінця року. При цьому при покупці Apple Watch дадуть три місяці безкоштовного користування.

В Apple Watch будуть циферблати з мемодзі.

Нагадаємо, що 15 вересня відбулася презентація нової продукції компанії, на якій, крім годин, були представлені iPad і iPad Air новітнього покоління. З приводу нових iPhone в компанії нічого не сказали. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію події.