Apple представила нові планшети з інноваційним процесором. Фото та відео

Apple на презентації 15 вересня показала свої нові планшети – iPad 8 і iPad Air 4.

У компанії підкреслили, що обидва пристрої радикально відрізняються один від іншого. Презентація велася на YouTube-каналі Apple (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новий iPad 8.

iPad 8 продовжив лінійку бюджетних планшетів з діагоналлю, як і в минулих моделях, – 10,2. Він отримав процесор A12 Bionic.

У iPad Air 4 вбудували інноваційний процесор A14 Bionic, завдяки чому пристрій стане на 30-40% швидше своїх попередників.

iPad Air отримав інноваційний процесор.

Діагональ його становить 10,9. Замість Face ID тут використовується TouchID, який вбудований в кнопку включення.

Новий Air зможе також зчитувати руху рук в повітрі за допомогою спеціального датчика. У планшеті встановлений універсальний роз'єм USB-С, як і на iPad серії Pro.

Новий iPad Air.

За бюджетний iPad доведеться заплатити від 329 доларів в США, а ось ціна iPad Air значно вища – 599 доларів.

Нагадаємо, що 15 вересня відбулася презентація нової продукції компанії, на якій, крім планшетів, були представлені Apple Watch нового покоління. З приводу нових iPhone в компанії нічого не сказали. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію події.