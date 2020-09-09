Apple натякнула на хіт презентації 15 вересня: iPhone 12 доведеться почекати

Компанія Apple оголосила про те, що її щорічна презентація відбудеться 15 вересня, на якій, як очікується, буде представлено нові гаджети.

Так, в опублікованому на сайті компанії оголошенні написано: "Час летить". ЗМІ розцінили це як натяк на те, що Apple анонсує новий смарт-годинник, а не iPhone 12.

Відомо, що компанія готується представити новий високоякісний та недорогий смарт-годинник Apple Watch, перероблений планшет iPad Air з безрамковий екраном, смарт-динамік HomePod та накладні навушники, які, як очікується, будуть випущені в кінці 2020 року.

У той же час, за даними окремих ЗМІ, на презентації 15 вересня Apple покаже чотири нових iPhone: 5,4-дюймовий iPhone 12, 6,1-дюймовий iPhone 12 Max, 6,1-дюймовий iPhone 12 Pro і 6,7- дюймовий iPhone 12 Pro Max.

Щорічна презентація Apple відбудеться 15 вересня Фото: Apple

При цьому ще в кінці липня Bloomberg з посиланням на головного фінансового директора Apple Inc. Луку Маестро повідомив, що Apple вперше перенесла щорічну презентацію нових iPhone. Нібито нові моделі буде презентовано "на кілька тижнів пізніше, ніж звичайно", ймовірно, в жовтні.

Очікується, що нові смартфони Apple отримають перероблений корпус, оновлені камери та можливість роботи в мережах 5G.

Щорічна презентація відбудеться в Apple Park, але буде повністю віртуальною через пандемію коронавірусу. Вона буде транслюватися в прямому ефірі на сайті Apple, в програмі Apple TV і, можливо, на YouTube.

Зазвичай масштабне шоу нових продуктів Apple влаштовує восени в штаб-квартирі в Купертіно або іншому місці Кремнієвої долини.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Apple готує до випуску дешеву версію iPhone 12: названо ціну.

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