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Apple натякнула на хіт презентації 15 вересня: iPhone 12 доведеться почекати

Анна Паскевич
Анна Паскевич
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1,4 т.
Зазвичай Apple на щорічній презентації показує нові iPhone

Зазвичай Apple на щорічній презентації показує нові iPhone.

Компанія Apple оголосила про те, що її щорічна презентація відбудеться 15 вересня, на якій, як очікується, буде представлено нові гаджети.

Так, в опублікованому на сайті компанії оголошенні написано: "Час летить". ЗМІ розцінили це як натяк на те, що Apple анонсує новий смарт-годинник, а не iPhone 12.

Відомо, що компанія готується представити новий високоякісний та недорогий смарт-годинник Apple Watch, перероблений планшет iPad Air з безрамковий екраном, смарт-динамік HomePod та накладні навушники, які, як очікується, будуть випущені в кінці 2020 року.

У той же час, за даними окремих ЗМІ, на презентації 15 вересня Apple покаже чотири нових iPhone: 5,4-дюймовий iPhone 12, 6,1-дюймовий iPhone 12 Max, 6,1-дюймовий iPhone 12 Pro і 6,7- дюймовий iPhone 12 Pro Max.

Щорічна презентація Apple відбудеться 15 вересня

Щорічна презентація Apple відбудеться 15 вересня Фото: Apple

При цьому ще в кінці липня Bloomberg з посиланням на головного фінансового директора Apple Inc. Луку Маестро повідомив, що Apple вперше перенесла щорічну презентацію нових iPhone. Нібито нові моделі буде презентовано "на кілька тижнів пізніше, ніж звичайно", ймовірно, в жовтні.

Очікується, що нові смартфони Apple отримають перероблений корпус, оновлені камери та можливість роботи в мережах 5G.

Щорічна презентація відбудеться в Apple Park, але буде повністю віртуальною через пандемію коронавірусу. Вона буде транслюватися в прямому ефірі на сайті Apple, в програмі Apple TV і, можливо, на YouTube.

Зазвичай масштабне шоу нових продуктів Apple влаштовує восени в штаб-квартирі в Купертіно або іншому місці Кремнієвої долини.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Apple готує до випуску дешеву версію iPhone 12: названо ціну.

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