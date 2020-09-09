Телескоп Hubble зумів зробити фантастичне фото скупчення різнокольорових зірок

Obozrevatel Технології 13:13, 9.09.2020 Оновлено: 13:18, 9.09.2020

Свіже фото, зроблене космічним телескопом Hubble, з'явилося в мережі. На ньому зображено кульове скупчення NGC 1805, яке входить до складу Великої Магелланової Хмари.

Знімок опублікував Telegram-канал Rings & Moons. Зображення містить в собі багато різнокольорових зірок, які обертаючись близько одна до одної, створюють два різних типи світла.

Фото, зроблене космічним телескопом Hubble
Telegram-канал Rings&Moons

Як правило, такі утворення складаються зі старих, холодних зірок. Але NGC 1805 є цікавим винятком із правил.

Зазвичай кульові скупчення містять зірки, народжені одночасно; проте NGC 1805 – незвичайне, оскільки, схоже, вміщує дві різні популяції зірок із різницею у віці в мільйони років.

Фахівці вважають, що спостереження за такими скупченнями зірок може допомогти астрономам зрозуміти, як зірки еволюціонують і які фактори визначають тривалість їх існування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за допомогою телескопа Hubble вдалося сфотографувати "галактику зіркових вибухів".

Коментувати
Технології

Дивіться також

Перемирие как операция Путина

В Україні можуть ввести режим "червоної" зони по всій країні: МОЗ назвало умови

За Балухом велося стеження та били на смерть, – Чийгоз

Спливла інформація про призначення Баума "смотрящим" за гральним бізнесом

В Україні за добу – понад 2,5 тис. хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 9 вересня