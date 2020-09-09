МоваЯзык

Топтеми:

Телескоп Hubble зумів зробити фантастичне фото скупчення різнокольорових зірок

Obozrevatel
Obozrevatel
Технології
3,9 т.
Телескоп Hubble зумів зробити фантастичне фото скупчення різнокольорових зірок

космос. rfbr.ru

Свіже фото, зроблене космічним телескопом Hubble, з'явилося в мережі. На ньому зображено кульове скупчення NGC 1805, яке входить до складу Великої Магелланової Хмари.

Знімок опублікував Telegram-канал Rings & Moons. Зображення містить в собі багато різнокольорових зірок, які обертаючись близько одна до одної, створюють два різних типи світла.

Фото, зроблене космічним телескопом Hubble

Фото, зроблене космічним телескопом Hubble Telegram-канал Rings&Moons

Як правило, такі утворення складаються зі старих, холодних зірок. Але NGC 1805 є цікавим винятком із правил.

Зазвичай кульові скупчення містять зірки, народжені одночасно; проте NGC 1805 – незвичайне, оскільки, схоже, вміщує дві різні популяції зірок із різницею у віці в мільйони років.

Фахівці вважають, що спостереження за такими скупченнями зірок може допомогти астрономам зрозуміти, як зірки еволюціонують і які фактори визначають тривалість їх існування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за допомогою телескопа Hubble вдалося сфотографувати "галактику зіркових вибухів".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

космос
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Технології