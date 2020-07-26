Telegram запустив "приховану" можливість відеодзвінків: як увімкнути функцію

Технології 01:11, 27.07.2020

Компанія Telegram запустила тестовий режим відеодзвінків за допомогою месенджера.

Поки функція доступна тільки з пристроїв iOS у розділі прихованих налаштувань, передає портал "Код Дурова".

Для використання потрібно завантажити з App Store актуальну версію месенджера (6.3). Потім:

  • 10 разів натиснути на значок налаштувань у додатку (в лівому нижньому кутку гаджета);

  • у Debug-меню, що відкрилося, активувати "експериментальні функції" (Еxperimental Feature);

  • коли функція активована, в меню діалогу з іншим користувачем з'явиться опція "відеодзвінок".

При цьому важливо, щоб співрозмовник виконав такі ж дії на своєму пристрої, інакше додзвонитися через відеозв'язок не вийде.

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