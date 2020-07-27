Telegram запустив "приховану" можливість відеодзвінків: як увімкнути функцію
Telegram тестує відеодзвінки. Фото автора Andrea Piacquadio: Pexels
Компанія Telegram запустила тестовий режим відеодзвінків за допомогою месенджера.
Поки функція доступна тільки з пристроїв iOS у розділі прихованих налаштувань, передає портал "Код Дурова".
Для використання потрібно завантажити з App Store актуальну версію месенджера (6.3). Потім:
10 разів натиснути на значок налаштувань у додатку (в лівому нижньому кутку гаджета);
у Debug-меню, що відкрилося, активувати "експериментальні функції" (Еxperimental Feature);
коли функція активована, в меню діалогу з іншим користувачем з'явиться опція "відеодзвінок".
При цьому важливо, щоб співрозмовник виконав такі ж дії на своєму пристрої, інакше додзвонитися через відеозв'язок не вийде.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше компанія Facebook почала запуск власного сервісу відеодзвінків Messenger Rooms у зв'язку з ростом популярності такого виду спілкування на карантині через пандемію коронавірусу.
У Messenger Rooms була додана можливість відеоконференції до 50 осіб.