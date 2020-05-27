Телефон небезпечно заряджати всю ніч: експерт розкрив важливий нюанс

Небезпечно залишати смартфона на зарядці на всю ніч, адже це може негативно вплинути на його роботу.

Як правильно заряджати телефон розповіла IT-експерт Михайло Коган, передає "Прайм".

Фахівець пояснив, що на ніч краще залишати заряджатися смартфон в режимі польоту. В такому випадку це допоможе обмежити випромінювання сигналів.

Експерт пояснив, як правильно заряджати смартфон

"Виробники рекомендують не опускати рівень заряду нижче 20-30% і тим більше, доводити телефон до повного виключення, якщо є бажання продовжити термін його експлуатації. Також не варто часто доводити телефон до повної зарядки, що також призводить до швидкого зносу акумулятора", – повідомив Коган.

При цьому експерт додав, що немає однозначної відповіді про небезпеку нічної зарядки смартфона. Наприклад, він дав пораду не залишати телефон під подушкою на ніч. А днем при спілкуванні по можливості використовувати гарнітуру.

За його словами, електромагнітне випромінювання від смартфона може негативно впливати дітей, мозок яких тільки формується та сприйнятливий до такого роду випромінювань.

Експерт розповів, чому не можна заряджати смартфон всю ніч

Як повідомляв OBOZREVATEL: