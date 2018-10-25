Такого ще не було: у SpaceX зібралися встановити нове унікальне досягнення

Компанія SpaceX планує повторно запустити в космос одну і ту саму ракету Falcon 9 утретє.

Про це повідомила Ars Technica. Запуск може відбутися у листопаді 2018 року.

Компанія повторно використала ракети Falcon 9 уже 16 разів, але ще ніколи не запускала той самий апарат більше, ніж двічі.

Як розповів Ларс Хоффман, старший директор із продажу ракетної компанії, остання версія ракети Falcon 9 із назвою Block 5 спеціально оптимізована для повторного використання.

"Ми запустили Falcon 9 понад 60 разів. Ми приземлялися нашими першими ступенями 30 разів і знову злітали 16 разів. Збираємося запустити перший ступінь втретє, щоб перетворити доступ до космосу на буденність", — сказав Хоффман на меморіальному симпозіумі Вернера фон Брауна.

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SpaceX офіційно не підтвердила свої плани, але має намір повторно використовувати ракету Falcon 9, щоб запустити в космос декілька десятків невеликих супутників для Spaceflight. Попередня дата запуску цієї ракети — 19 листопада. Досить імовірно, що саме цей запуск і стане третім для Falcon 9 Block 5.

Falcon 9 Block 5 уперше запустили 11 травня 2018 року. Тоді був успішно виведений на геоперехідну орбіту перший бангладешський геостаціонарній супутник зв'язку Bangabandhu-1. У серпні ракета-носій вивела на геостаціонарну орбіту індонезійський супутник зв'язку. Тоді її компоненти вирушили у космос удруге.

За розрахунками SpaceX, цю ракету можна використовувати повторно до 100 разів, а перший ступінь може використовуватися 10 і більше разів без обслуговування і відновлювального ремонту між польотами.

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