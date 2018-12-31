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Таємниця загибелі ''Титаніка'': експерти назвали винного

17.2тЧитати матеріал російською

Безліч людей загинули на сумнозвісному "Титаніку" після того, як власники легковажно затвердили його конструкцію.

За даними видання Express, незважаючи на те, що офіційне розслідування інциденту британським комісаром щодо краху встановило невинність компанії White Star в катастрофі, багато експертів все ще впевнені в зворотному.

Зокрема, знавці стверджують, що компанія, яка належала Джозефу Ісмею, затвердила план лайнера, в якому був величезний недолік.

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"Судно було розділено на 16 відсіків з водонепроникними сталевими дверима. Ці двері можуть бути закриті на місці, за допомогою перемикачів на мосту або автоматично в разі затоплення. Вони повинні були зробити корабель непотоплюваним, але перебирання (вертикальна стінка всередині корпусу корабля) не сягали досить далеко. Така конструкція була свідомо схвалена власниками, щоб не заважати пересуванню пасажирів, розташованих на верхніх відсіках корабля", – про це йдеться в документальному фільмі про "Титаніку".

Проект "Титаніка"

Проект "Титаніка"

Уточнюється, що Ісмей був англійським бізнесменом, який займав пост голови і керуючого директора White Star Liner. Він був на лайнері в момент аварії, проте йому вдалося покинути корабель.

Багато хто пізніше його звинувачував в причетності до катастрофи. Нібито він особисто змушував капітана Едварда Сміта плисти швидше, щоб раніше покладеного часу виявитися в Нью-Йорку.

Таємниця загибелі ''Титаніка'': експерти назвали винного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що копію "Титаніка" збираються відправити в подорож у 2022 році, щоб корабель повторив маршрут затонулого лайнера.

Теги
Титанікрозслідування
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Петров Сергей
Петров Сергей
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