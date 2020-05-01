Таємниця Тунгуського метеорита: вчені висунули несподівану версію

Вчені засумнівалися в падінні так званого Тунгуського метеорита в червні 1908 року в районі річки Підкам'яна Тунгуска в російському Сибіру.

Як пише видання "Популярная механика", досі вважалося, що потужний вибух, який повалив дерева на площі в кілька тисяч квадратних кілометрів, викликав ряд інших руйнувань, світіння неба і хмари, що світилися, був викликаний падінням метеорита або іншого космічного тіла.

Місце падіння "Тунгуського метеорита"

"Ми розрахували траєкторні характеристики для космічних об'єктів діаметром від 200 до 50 метрів, що складаються з заліза, льоду або кам'яних порід, таких як кварц і місячний грунт. Модель показує, що Тунгуське тіло не могло складатися з каменю або льоду, оскільки низька міцність цих внутрішньо неоднорідних матеріалів, на відміну від заліза, призводить до швидкого руйнування таких тіл в атмосфері в умовах колосального аеродинамічного тиску", – пояснив провідний науковий співробітник інституту фізики ім. Киренського ФІЦ КНЦ СВ РАН, професор інституту інженерної фізики і радіоелектроніки Сибірського федерального університету Сергій Карпов.

Колектив вчених змоделював поведінку потенційного космічного об'єкта. У моделі враховували його траєкторію і масу, зовнішні діючі на нього сили і зміни початкової швидкості, зміну траєкторії руху космічного тіла в залежності від аеродинамічного опору, кута і швидкості входу в атмосферу, властивостей матеріалу тіла і його проходження через різні шари атмосфери.

Виходячи з цих даних, дослідники прийшли до висновку, що руйнування могли бути викликані залізним астероїдом з найбільш імовірним розміром від 100 до 200 метрів, який пройшов крізь атмосферу Землі при мінімальній висоті польоту 10-15 км зі швидкістю близько 20 км/с і продовжив рух по близькосонячній орбіті, втративши біля половини своєї початкової маси (вона могла перевищувати 3 мільйони тонн), зберігши при цьому свою цілісність.

Ударна хвиля, створена таким космічним об'єктом, цілком могла створити ті руйнування, що спостерігалися в районі падіння передбачуваного метеорита.

Пожежі також міг викликати астероїд – голова боліда з температурою випромінюючої поверхні понад 10000 градусів на мінімальній висоті польоту на поверхні Землі здатна створити достатню для запалення горючих матеріалів температуру. За рахунок поглинання оптичного випромінювання від боліда в розрахунковий час прольоту над епіцентром всього протягом 1-1,5 секунд могла спалахнути дерева.

Вчені мають намір продовжити розрахунки амплітуди ударної хвилі в районі епіцентру в різних умовах, змінюючи температуру поверхні астероїда на довжині траєкторії і розвиваючи в часі процес проходження тіла в атмосфері, включаючи його руйнування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що енергія Тунгуського вибуху склала 10-40 мегатонн у тротиловому еквіваленті, що можна порівняти з енергією двох тисяч одночасно підірваних ядерних бомб.