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1 травня • оновлено в 06:44
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Таємниця Тунгуського метеорита: вчені висунули несподівану версію

3.4т
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Вчені засумнівалися в падінні так званого Тунгуського метеорита в червні 1908 року в районі річки Підкам'яна Тунгуска в російському Сибіру.

Як пише видання "Популярная механика", досі вважалося, що потужний вибух, який повалив дерева на площі в кілька тисяч квадратних кілометрів, викликав ряд інших руйнувань, світіння неба і хмари, що світилися, був викликаний падінням метеорита або іншого космічного тіла.

Місце падіння "Тунгуського метеорита"

Місце падіння "Тунгуського метеорита"

"Ми розрахували траєкторні характеристики для космічних об'єктів діаметром від 200 до 50 метрів, що складаються з заліза, льоду або кам'яних порід, таких як кварц і місячний грунт. Модель показує, що Тунгуське тіло не могло складатися з каменю або льоду, оскільки низька міцність цих внутрішньо неоднорідних матеріалів, на відміну від заліза, призводить до швидкого руйнування таких тіл в атмосфері в умовах колосального аеродинамічного тиску", – пояснив провідний науковий співробітник інституту фізики ім. Киренського ФІЦ КНЦ СВ РАН, професор інституту інженерної фізики і радіоелектроніки Сибірського федерального університету Сергій Карпов.

Колектив вчених змоделював поведінку потенційного космічного об'єкта. У моделі враховували його траєкторію і масу, зовнішні діючі на нього сили і зміни початкової швидкості, зміну траєкторії руху космічного тіла в залежності від аеродинамічного опору, кута і швидкості входу в атмосферу, властивостей матеріалу тіла і його проходження через різні шари атмосфери.

Виходячи з цих даних, дослідники прийшли до висновку, що руйнування могли бути викликані залізним астероїдом з найбільш імовірним розміром від 100 до 200 метрів, який пройшов крізь атмосферу Землі при мінімальній висоті польоту 10-15 км зі швидкістю близько 20 км/с і продовжив рух по близькосонячній орбіті, втративши біля половини своєї початкової маси (вона могла перевищувати 3 мільйони тонн), зберігши при цьому свою цілісність.

Ударна хвиля, створена таким космічним об'єктом, цілком могла створити ті руйнування, що спостерігалися в районі падіння передбачуваного метеорита.

Пожежі також міг викликати астероїд – голова боліда з температурою випромінюючої поверхні понад 10000 градусів на мінімальній висоті польоту на поверхні Землі здатна створити достатню для запалення горючих матеріалів температуру. За рахунок поглинання оптичного випромінювання від боліда в розрахунковий час прольоту над епіцентром всього протягом 1-1,5 секунд могла спалахнути дерева.

Вчені мають намір продовжити розрахунки амплітуди ударної хвилі в районі епіцентру в різних умовах, змінюючи температуру поверхні астероїда на довжині траєкторії і розвиваючи в часі процес проходження тіла в атмосфері, включаючи його руйнування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що енергія Тунгуського вибуху склала 10-40 мегатонн у тротиловому еквіваленті, що можна порівняти з енергією двох тисяч одночасно підірваних ядерних бомб.

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Місце
Росія
Теги
дослідження космос
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