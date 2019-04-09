Світ не буде колишнім: Windows дозволила просто витягувати флешку

Користувачам Windows 10, починаючи з версії 1809, більше не доведеться чекати дозволу на "безпечне вилучення" зовнішніх носіїв із USB.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Microsoft. Зокрема, компанія змінила пріоритети в роботі над програмами — тепер це не тільки "оптимальна продуктивність", але і "швидке вилучення".

Тепер система буде тримати підключений зовнішній USB-пристрій у постійній готовності до відключення, крім моментів, коли копіюється інформація.

Опцію "Безпечне видалення" можна налаштувати спеціально, за замовчуванням вона відключена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі з усього світу виявили на своїх комп'ютерах програму , що не видаляється, All-Radio 4.27 Portable, яка виявилася шкідливою.

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