Сутулість і 2 пари повік: створено моторошний портрет людини в майбутньому

В майбутньому людське тіло може сильно змінитися через постійне проводження часу за телефонами та іншими пристроями.

Череп, ймовірно, стане більш потужним, мозок – меншим, а на обличчі з'явиться друга пара повік. Такі дані спрогнозували в компанії TollFreeForwarding, яка займається телекомунікацією.

Вони створили модель людини 3000 року і назвали її Мінді. Через постійну роботу за комп'ютером у неї є сильна сутулість, а шия трохи нахилена вперед, тому що вона весь час заглядає в свій смартфон. Шийні м'язи стали дуже масивними і грубими.

"Години, проведені з похиленою вниз головою, напружують шию і порушують рівновагу хребта. Отже, м'язи шиї повинні докласти додаткових зусиль, щоб підтримати голову", – уточнив експерт зі здоров'я Калеб Бак.

Людина в 3000 році tollfreeforwarding.com

Товщина черепа збільшилася для того, щоб мозок був більш захищений від радіочастотних випромінювань телефонів. Також через них рука майбутньої людини скорчилася, а лікоть зігнувся до 90 градусів.

Мінді tollfreeforwarding.com

Мінді tollfreeforwarding.com

Друга пара повік пояснюється необхідністю фільтрації зайвого світла від техніки.

Мінді tollfreeforwarding.com

Як писав OBOZREVATEL, основна небезпека смартфонів для здоров'я людини складається в великій кількості бактерій, що виникають там через постійне використання в громадських місцях.

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