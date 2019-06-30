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Сутулість і 2 пари повік: створено моторошний портрет людини в майбутньому

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В майбутньому людське тіло може сильно змінитися через постійне проводження часу за телефонами та іншими пристроями.

Череп, ймовірно, стане більш потужним, мозок – меншим, а на обличчі з'явиться друга пара повік. Такі дані спрогнозували в компанії TollFreeForwarding, яка займається телекомунікацією.

Вони створили модель людини 3000 року і назвали її Мінді. Через постійну роботу за комп'ютером у неї є сильна сутулість, а шия трохи нахилена вперед, тому що вона весь час заглядає в свій смартфон. Шийні м'язи стали дуже масивними і грубими.

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"Години, проведені з похиленою вниз головою, напружують шию і порушують рівновагу хребта. Отже, м'язи шиї повинні докласти додаткових зусиль, щоб підтримати голову", – уточнив експерт зі здоров'я Калеб Бак.

Людина в 3000 році

Людина в 3000 році

tollfreeforwarding.com

Товщина черепа збільшилася для того, щоб мозок був більш захищений від радіочастотних випромінювань телефонів. Також через них рука майбутньої людини скорчилася, а лікоть зігнувся до 90 градусів.

Мінді

Мінді

tollfreeforwarding.com

Мінді

Мінді

tollfreeforwarding.com

Друга пара повік пояснюється необхідністю фільтрації зайвого світла від техніки.

Мінді

Мінді

tollfreeforwarding.com

Як писав OBOZREVATEL, основна небезпека смартфонів для здоров'я людини складається в великій кількості бактерій, що виникають там через постійне використання в громадських місцях.

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Макарский Александр
Макарский Александр
Це-майбутний украинец-цеевропеец
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Типичная расейская тварь!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Махал Махалыч, на тебя похож,Подмахалыч и на героев небесной сотни
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