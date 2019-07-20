Вчені озвучили новий сценарій кінця світу: з'явилися деталі

Жоден вулкан на планеті Земля не має потенційно настільки велику міць, щоб стати причиною "кінця світу".

"Таких вулканів, які б призвели до загибелі всього живого на планеті, не існує. Тому можна спати спокійно", – сказав OBOZREVATEL заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера.

За його словами, на Землі існують місцевості, де спостерігаються "надзвичайно ефектні" природні явища, наприклад, де на поверхню виходить гаряча вода, гази і навіть розплавлена магма. "Але те, що там виникне щось більше, ніж те, що є зараз, чекати не доводиться. Ніякої зайвої енергії там з'явитися не може, щоб щось виплеснути і покрити попелом всю Землю", – запевнив геолог.

"Можна вигадувати з цього приводу все що завгодно, але небезпеки, що виходить від внутрішніх процесів усередині Землі, поки що немає", – підкреслив він.

Геолог визнав: "вулкани – небезпечне явище", але більшість з найпотужніших вулканів знаходяться в океані або на територіях, які не населені людьми.

Він розповів про те, що найбільшу небезпеку для людей становлять навіть невеликі вулкани, якщо вони розташовані в місцях великого скупчення людей. Наприклад, до таких вулканів відноситься вулкан Фудзіяма в Японії. "Якщо вона запрацює, через величезну щільність населення можуть бути дуже великі людські втрати", – сказав геолог.

Гора Фудзіяма (Японія) vmireinteresnogo.com

З цієї ж причини небезпеку становлять і невеликі вулкани, розташовані на європейському континенті, – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, вчені Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук прийшли до висновку про те, що надзвичайно сильне виверження вулкану здатне перервати процес відновлення озонового шару Землі і стати причиною глобальної катастрофи на планеті.

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