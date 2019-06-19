"Вибух" Сонця: вчений оцінив новий сценарій кінця світу

Суперспалахи на Сонці можуть викликати вихід з ладу систем комунікації, штучних супутників Землі.

Але ані для людини, ані для людства загалом вони не є серйозною загрозою. Про це OBOZREVATEL розповів провідний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Всеволод Лозицький.

Спалахи на Сонці, ілюстрація UCL Astrophysics Group

Коментуючи висновки, до яких прийшли астрономи Колорадського університету в Боулдері (США) про те, що нібито Сонце може давати "суперспалахи" протягом найближчих ста років, вчений зауважив: "На жаль, подібна інформація часто вкидається, і найчастіше вона має сенсаційний, надуманий характер".

"Що відомо точно? Що Сонце як зірка головної послідовності п'ятого класу світності і такої маси веде себе досить тихо. Вона не дає суперспалахів, про які тут йдеться", - повідомив він.

Астроном розповів про те, що за останні 200 років спостерігалося кілька потужних спалахів на Сонці. Зокрема, "так званий керінгтонівський спалах 1 вересня 1859 року, коли вийшли з ладу перші примітивні системи зв'язку, були сильні наведення". Серія потужних спалахів спостерігалася в 1989 і в 2003 роках, і всі вони супроводжувалися пошкодження апаратури. "У 2003 році вийшли з ладу приблизно 30 навколоземних супутників. Була навіть зупинка АЕС", - повідомив він.

У той же час астроном підкреслив: "Такі спалахи дуже рідкісні, вони виникають приблизно раз на 200 років".

Він також розповів про те, що відомі близько 20 науково підтверджених сонячних циклів. Згідно з 11-річним циклом, "Сонце знаходиться в мінімумі активності, і ще рік-два бперебуватиме в такому стані". Згідно віковому циклу, "до 2040-2050 року сонячна активність буде знижуватися", - пообіцяв вчений.

Таким чином, "в найближчі 20-30 років нічого суперпотужного не слід очікувати, ніяких суперспалахів. Це просто реальний хід сонячної активності", - пояснив він.

Лозицький розповів про те, що максимальний спалах, який можливий на Сонці, становить 10 в 26 ступені Джоуля. Якщо такий спалах станеться, він не становитиме загрози для людині, а також екосистеми Землі, зокрема, озоновому шару. "Можливі збої в роботі радіоапаратури, телекомунікаційних систем", - сказав він.

Вчений також поділився припущенням про те, чому озвучуються подібні прогнози. "Це спроба привернути інтерес до відповідного напрямку досліджень і потім вибити фінансування для наукових досліджень".

Як писав OBOZREVATEL, в Колорадському університеті в Боулдері (США) провели дослідження 50 зірок сонячного типу. Приблизно у половини з них спостерігалися суперспалахи. Вчені визнали, що цієї статистики замало, щоб робити висновки, і все ж зробили висновок, що суперспалах на Сонці цілком імовірний протягом найближчих 100 років.

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