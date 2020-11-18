Створено перший у світі смартфон з гнучким дисплеєм, що розтягується. Фото
У Китаї компанія OPPO показала смартфон X 2021, екран якого може розтягуватися та збільшуватися в корпусі.
Як повідомляє Pocketnow, концептуальний гаджет було показано на заході INNO Day 2020. У складеному стані пристрій схожий на звичайний смартфон, але може перетворюватися в компактний планшет.
У звичайному вигляді смартфон X 2 021 має розмір екрану 6,7 дюйма по діагоналі, в розкладеному – 7,4 дюйма. Для використання такого пристрою компанія OPPO подала заявки на 122 патенти. Наприклад, в смартфоні використовується унікальний механізм Roll Motor з двома електричними моторами, що дозволяє розтягувати екран без ризику його пошкодження.
Сама гнучка панель виконана за технологією OLED. В її основі лежить спеціальна структура 2-in-1 Plate, а пропріетарна технологія Warp Track підвищує міцність.
Відзначимо, що дана розробка є концептом і дата появи у продажу невідома.
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