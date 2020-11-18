У Китаї компанія OPPO показала смартфон X 2021, екран якого може розтягуватися та збільшуватися в корпусі.

Як повідомляє Pocketnow, концептуальний гаджет було показано на заході INNO Day 2020. У складеному стані пристрій схожий на звичайний смартфон, але може перетворюватися в компактний планшет.

У звичайному вигляді смартфон X 2 021 має розмір екрану 6,7 дюйма по діагоналі, в розкладеному – 7,4 дюйма. Для використання такого пристрою компанія OPPO подала заявки на 122 патенти. Наприклад, в смартфоні використовується унікальний механізм Roll Motor з двома електричними моторами, що дозволяє розтягувати екран без ризику його пошкодження.

Сама гнучка панель виконана за технологією OLED. В її основі лежить спеціальна структура 2-in-1 Plate, а пропріетарна технологія Warp Track підвищує міцність.

Відзначимо, що дана розробка є концептом і дата появи у продажу невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL: