Створено 'крижаного' робота для роботи в космосі. Відео

У США створили прототип двоколісного робота IceBot, якого зібрали з деталей, виготовлених із льоду.

Інженери пояснили, що їхньою метою була перевірка використання льоду як основного конструкційного матеріалу. Презентація відбулася на конференції IROS.

Вага робота становила 6,3 кг, а розміри: 14×20×13 см. Безпосередньо з льоду зроблено корпус і колеса робота. Управляють механізмом за допомогою мікросхеми, яка розміщується зверху на корпусі. Контакт із роботом відбувається через Bluetooth модуль. Живлення IceBot отримує від двох електродвигунів, які закриті кожухами, щоб уникнути перегріву.

Випробування показали, що робот може пересуватися по горизонтальній твердій поверхні за кімнатної температури, а за більш низьких температур (до -17 градусів Цельсія) – рухатися по льоду і навіть долати невеликі підйоми.

Творці робота зазначили, що крижаного помічника можна використовувати для роботи в місцях із низькою температурою, де в надлишку є водяний лід (наприклад, у полярних ділянках Землі і Марса або на крижаних супутниках Юпітера і Сатурна).

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