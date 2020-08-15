Створено чохол для смартфона, який сам 'крокує' на зарядку. Відео

Створено чохол для смартфона, який сам вміє заряджатися.

У Південній Кореї створили роботизований чохол для смартфона, який "змушує" гаджет самостійно розміститися на майданчику для бездротової зарядки.

Як повідомляє Gizmochina, нестандартнт1 зарядний пристрій одержав назву CaseCrawler. Пристрій оснастили мініатюрними гнучкими ніжками, які практично непомітні навіть при "ходьбі". Коли такі ніжки не використовуються, то вони складаються в корпус чохла.

Творці чохла пояснили, що він може пересувати смартфони вагою близько 300 грамів при власній масі в 22,7 грама і товщині 16 мм. При цьому на своєму шляху він може долати перешкоди заввишки трохи більше півтора сантиметрів.

На даний момент CaseCrawler знаходиться ще на стадії тестування. Розробники мають намір обладнати чохол функцією, яка дозволить йому не тільки переміщатися до зарядки, але і повертатися на колишнє місце після зарядки.

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