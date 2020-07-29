Створена дешева та довговічна батарея для телефонів
У США створили батарею для смартфона, яка не буде містити кобальт. Новий акумулятор дозволить здешевити виробництво телефонів. При цьому пристрій буде працювати довше.
Як пише Slash Gear, дослідники з Техаського університету створили літій-іонну батарею без кобальту.
Причина такої розробки міститься в дорожнечі кобальту. Даний мінерал один з найдорожчих у виробництві сучасних катодів літій-іонних акумуляторів. Ціна кобальту близько 28,5 тисяч доларів за тону, що значно дорожче нікелю, марганцю і алюмінію.
У своїх дослідженнях вчені замінили кобальт на нікель, які займає близько 89% катода. Батарея нового типу під час синтезу має рівномірний розподіл іонів різних металів по кристалічній структурі катода.
Новий тип акумулятора має велику кількість циклів зарядки, при цьому він дешевше у виготовленні. На думку вчених, така батарея може отримати повсюдне застосування – від смартфонів до електромобілів.
Відзначимо, що раніше вчені запропонували замість літій-іонного акумулятора в смартфонах використовувати натрій.
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