Страшна знахідка в Чорнобильській зоні: ліквідатор зробив заяву

Інформація про те, що в Чорнобильській зоні у відкритому доступі знаходиться клешня крана, який використовувався під час ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986 році, викликає великі сумніви.

"У 1986 році, коли був самий пік ліквідації аварії, високоактивні джерела радіації вивозилися тільки в так звані місця тимчасового поховання – в Підлісне, Буряківку, а також у сховище самої ЧАЕС", – розповів OBOZREVATEL заступник головного інженера об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС Сергій Кондратенко.

За його словами, під час викопування котлованів для "Укриття" "ми дійсно знаходили техніку, яка була закопана в 1986 році, наприклад, той же кран, бульдозер. Вона була дуже "брудна", і тоді її закопали прямо на місці, щоб не везти далеко", – пояснив він.

Клешня крана, нібито виявлена в Чорнобильській зоні news.com.au

Водночас Кондратенко наголосив: жоден із подібних об'єктів не може перебувати у вільному доступі. "Заявляти про те, що в зоні досяжності туристів є подібні речі, неправильно. Всі туристичні шляхи контролюються, і жодного перевищення там немає".

Стосовно самого ковша він додав: "Я сумніваюся, що це правда, тому що все вивозилося під контролем. Є фотографії – військова техніка, вертольоти, бульдозери, машини – все вивозилося на Буряківку, за колючий дріт. Навіть якщо хтось таку помилку і допустив, я думаю, за цей час його давно б утилізували".

Він також звернув увагу на той факт, що адміністрація Чорнобильської зони відчуження несе відповідальність за дотримання всіх норм, "там є свої структури, своя служба радіаційної безпеки, і я думаю, вони б давно виявили ківш, якби він там був", – заявив Кондратенко.

"Мені здається, це не достовірна інформація. Але фахівці, звичайно ж, повинні відреагувати і все перевірити", – підсумував він.

ЧАЕС, ілюстрація https://tamtour.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, австралійський дослідник Роб Максвелл заявив про те, що нібито виявив у Чорнобильській зоні один з найбільш смертоносних предметів – клешню екскаватора, він надав її фото. За його словами, радіаційний фон поблизу цього об'єкта становить 39,8 мікрозіверта, тоді як звичайний рівень радіації в Прип'яті – 0,17 мікрозіверта.

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