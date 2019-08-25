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Стане безлюдною? Виявлена масштабна загроза для Європи

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Глобальне потепління веде до танення сибірської вічної мерзлоти, що призводить до виділення великої кількості вуглекислого газу.

Це може привести до того, що клімат в Європі стане безлюдним, пише ZDF з посиланням на геофізика Сергія Зимова.

Німецький телеканал розповів про експеримент Зимова, який він проводить з сином в Арктиці, і назвав цей експеримент важливим для майбутнього всього світу.

Стане безлюдною? Виявлена масштабна загроза для Європи

hronika.info

"Ці мікроби спали майже 50 тис. років. Тепер вони прокидаються. Я практично чую, як вони дихають. І вони пахнуть. Організми тут же починають харчуватися. В процесі вони перетворюють вуглець в вуглекислий газ. В нашому регіоні її (вічної мерзлоти) так багато, що, якщо все розтане, клімат в Європі стане безлюдним", – зазначив він.

Відзначається, що у вічній мерзлоті в Арктиці вдвічі більше вуглецю, ніж у всій земній атмосфері.

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Свої розрахунки Зимов перевіряє на практиці і вже 20 років відтворює умови льодовикового періоду на території розміром приблизно з Ліхтенштейн. З сином він зрубав тут всі дерева, посадив доісторичні трави, розвів стада яків, бізонів і зубрів. Всі ці тварини повинні сповільнити глобальне потепління.

"У грудні тут лежить товстий шар снігу. Він ізолює грунт від холоду. У пошуках трави коні копаються в снігу і притоптують його. Тож вічна мерзлота взимку краще промерзає. А це в свою чергу захищає її від танення в літній період", – розповів Зимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчений заявив, що планети-вбивці Нібіру насправді не існує, оскільки за 70 років з моменту її ймовірного відкриття у людства не з'явилося жодного тому підтвердження.

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